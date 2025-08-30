Когда лень готовить: рецепт вкусного ужина за 15 минут

У многих чуть ли не ежедневно возникает вопрос, что приготовить на ужин. А порой еще и очень не хочется долго стоять у плиты, чтобы накормить семью.
Главред узнал, что в таком случае можно приготовить ленивый, но очень вкусный ужин всего за 15 минут из простых ингредиентов. Рецептом в TikTok _with_anna._ блогерка Анна.
Ленивый ужин из макарон - рецепт
Ингредиенты:
- Макароны твердых сортов
- Соль
- Сливочный сыр
- Консервированный тунец в собственном соку
- Консервированная кукуруза
- Пармезан
Для быстрого ужина нужно для начала сварить макароны в подсоленной воде. Когда они будут готовы, добавляем ложку сливочного сыра, банку тунца в собственном соку и кукурузу по вкусу.
Ужин уже почти готов, остается только посыпать макароны с тунцом тертым пармезаном.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить вкусный ужин без напряга:
@_with_anna._ Когда очень лень готовить, спасают такие макароны? ✅макароны (твердых сортов) ✅соль ✅сливочный сыр ✅тунец в собственном соку ✅кукуруза консервированная ✅пармезан (тертый) А когда лень идти в магазин?, я заказываю доставку с @silpo.ukraine ,в приложении "Сильпо" выбрала необходимые продукты ,выбрала удобное время и занимаюсь любимыми делами пока мне все готовят? #ужин#идея#рецепт#ленивыйужин#вкусно#макароны♬ оригинальный звук - Oleksandr Usyk
Вас может заинтересовать:
- Идеально на завтрак или обед: рецепт ленивого хачапури на сковороде за 10 минут
- Без молока и яиц: рецепт невероятно вкусных и оригинальных блинов: рецепт невероятно вкусных и оригинальных блинов
- Как вкусно замариновать лук для "Шубы" - простой и быстрый рецепт
Об источнике: _with_anna._
_with_anna._ - страница украинского блогера Анны, которая в соцсетях делится простыми рецептами вкусных блюд и лайфхаками для уборки без стресса. За TikTok-страницей блогера следят более 150 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред