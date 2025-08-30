Когда лень готовить: рецепт вкусного ужина за 15 минут

Рецепт невероятных макарон с тунцом.

https://glavred.info/recipes/kogda-len-gotovit-recept-vkusnogo-uzhina-za-15-minut-10694051.html Ссылка скопирована

Рецепт изысканного ужина из обычных макарон / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

У многих чуть ли не ежедневно возникает вопрос, что приготовить на ужин. А порой еще и очень не хочется долго стоять у плиты, чтобы накормить семью.

Главред узнал, что в таком случае можно приготовить ленивый, но очень вкусный ужин всего за 15 минут из простых ингредиентов. Рецептом в TikTok _with_anna._ блогерка Анна.

Ленивый ужин из макарон - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Макароны твердых сортов

Соль

Сливочный сыр

Консервированный тунец в собственном соку

Консервированная кукуруза

Пармезан

Для быстрого ужина нужно для начала сварить макароны в подсоленной воде. Когда они будут готовы, добавляем ложку сливочного сыра, банку тунца в собственном соку и кукурузу по вкусу.

Ужин уже почти готов, остается только посыпать макароны с тунцом тертым пармезаном.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить вкусный ужин без напряга:

Вас может заинтересовать:

Об источнике: _with_anna._ _with_anna._ - страница украинского блогера Анны, которая в соцсетях делится простыми рецептами вкусных блюд и лайфхаками для уборки без стресса. За TikTok-страницей блогера следят более 150 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред