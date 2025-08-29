Укр
Без молока и яиц: рецепт невероятно вкусных и оригинальных блинов

Анна Косик
29 августа 2025, 12:01
Рецепт замечательных марокканских блинов.
Время приготоления Время приготовления: 25 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 20 минут
Порции Порции 3-4 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Марокканские блины
Интересные, но очень вкусные блины / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Блины - любимое для многих блюдо. Но не всегда дома для него есть все необходимые ингредиенты. Но это не значит, что блины нельзя приготовить, например, без яиц и молока.

Главред узнал рецепт вкусных марокканских блинов. Им в TikTok viktoriia_chui поделилась украинский блогер Виктория.

Марокканские блины - рецепт

Ингредиенты:

  • Манка 125 г
  • Мука 30 г муки
  • Сахар 2 ст. л.
  • Ваниль
  • Сухие дрожжи 1 ч. л.
  • Разрыхлитель 1 ч. л.
  • Вода 250 мл
  • Масло 1 ст. л. Масло 1 ст. л.

Чтобы приготовить блины нужно для начала хорошо смешать манку, муку, сахар, ваниль, сухие дрожжи и разрыхлитель. Далее добавляем теплую воду, перемешиваем все и оставляем закрытую массу на 15-20 минут.

Когда отведенное время выйдет, добавляем в тесто масло, чтобы блины не прилипали к сковороде. После этого остается только пожарить блины на маленьком огне.

Важным нюансом является то, что марокканские блины надо жарить только с одной стороны. А когда они будут готовы, внутрь блина можно вложить начинку и скрепить его, как вареник.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить блины без молока и яиц:

@viktoriia_chui

Блины без молока и яиц Очень вкусные, марокканские блины Ингредиенты: 125г манки 30г муки 2ст.л сахара Ваниль 1ч.л сухих дрожжей 1ч.л разрыхлителя 250мл теплой воды Также я в тесто добавила 1ст.л масла, чтобы они не прилипали к сковородке. Соединяем все сухие ингредиенты и добавляем воду, перемешиваем, накрываем и отставляем на 15-20 минут. Жарим блины с одной стороны, на маленьком огне. Ну а дальше по желанию выкладываем начинку и защелкиваем, как вареники

♬ оригинальный звук - Viktoriia_Chui

О персоне: viktoriia_chui

viktoriia_chui - украинский блогер, которая делится быстрыми и простыми рецептами, а также кулинарными лайфхаками в TikTok, YouTube, Telegram и Instagram. Более 28 тысяч пользователей следят за страницами блогера.

