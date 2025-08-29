Без молока и яиц: рецепт невероятно вкусных и оригинальных блинов

Рецепт замечательных марокканских блинов.

Интересные, но очень вкусные блины / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Блины - любимое для многих блюдо. Но не всегда дома для него есть все необходимые ингредиенты. Но это не значит, что блины нельзя приготовить, например, без яиц и молока.

Главред узнал рецепт вкусных марокканских блинов. Им в TikTok viktoriia_chui поделилась украинский блогер Виктория.

Марокканские блины - рецепт

Ингредиенты:

Манка 125 г

Мука 30 г муки

Сахар 2 ст. л.

Ваниль

Сухие дрожжи 1 ч. л.

Разрыхлитель 1 ч. л.

Вода 250 мл

Масло 1 ст. л. Масло 1 ст. л.

Чтобы приготовить блины нужно для начала хорошо смешать манку, муку, сахар, ваниль, сухие дрожжи и разрыхлитель. Далее добавляем теплую воду, перемешиваем все и оставляем закрытую массу на 15-20 минут.

Когда отведенное время выйдет, добавляем в тесто масло, чтобы блины не прилипали к сковороде. После этого остается только пожарить блины на маленьком огне.

Важным нюансом является то, что марокканские блины надо жарить только с одной стороны. А когда они будут готовы, внутрь блина можно вложить начинку и скрепить его, как вареник.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить блины без молока и яиц:

О персоне: viktoriia_chui viktoriia_chui - украинский блогер, которая делится быстрыми и простыми рецептами, а также кулинарными лайфхаками в TikTok, YouTube, Telegram и Instagram. Более 28 тысяч пользователей следят за страницами блогера.

