Без молока и яиц: рецепт невероятно вкусных и оригинальных блинов

Блины - любимое для многих блюдо. Но не всегда дома для него есть все необходимые ингредиенты. Но это не значит, что блины нельзя приготовить, например, без яиц и молока.
Главред узнал рецепт вкусных марокканских блинов. Им в TikTok viktoriia_chui поделилась украинский блогер Виктория.
Марокканские блины - рецепт
Ингредиенты:
- Манка 125 г
- Мука 30 г муки
- Сахар 2 ст. л.
- Ваниль
- Сухие дрожжи 1 ч. л.
- Разрыхлитель 1 ч. л.
- Вода 250 мл
- Масло 1 ст. л. Масло 1 ст. л.
Чтобы приготовить блины нужно для начала хорошо смешать манку, муку, сахар, ваниль, сухие дрожжи и разрыхлитель. Далее добавляем теплую воду, перемешиваем все и оставляем закрытую массу на 15-20 минут.
Когда отведенное время выйдет, добавляем в тесто масло, чтобы блины не прилипали к сковороде. После этого остается только пожарить блины на маленьком огне.
Важным нюансом является то, что марокканские блины надо жарить только с одной стороны. А когда они будут готовы, внутрь блина можно вложить начинку и скрепить его, как вареник.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить блины без молока и яиц:
@viktoriia_chui
Блины без молока и яиц Очень вкусные, марокканские блины Ингредиенты: 125г манки 30г муки 2ст.л сахара Ваниль 1ч.л сухих дрожжей 1ч.л разрыхлителя 250мл теплой воды Также я в тесто добавила 1ст.л масла, чтобы они не прилипали к сковородке. Соединяем все сухие ингредиенты и добавляем воду, перемешиваем, накрываем и отставляем на 15-20 минут. Жарим блины с одной стороны, на маленьком огне. Ну а дальше по желанию выкладываем начинку и защелкиваем, как вареники♬ оригинальный звук - Viktoriia_Chui
