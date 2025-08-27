Как приготовить обычное куриное филе, чтобы все ахнули - отменный рецепт

Предлагаем вам приготовить куриное филе с грибами, шпинатом и томатами в сливочном соусе. Это блюдо идеально подойдет как для семейного ужина, так и романтического или же для посиделок с друзьями.
Кстати, можете подавать курицу по этому рецепту с любым гарниром, сообщает Главред со ссылкой на dari.buuulvsk.
Куриное филе с томатами и шампиньонами – рецепт
Ингредиенты:
- куриное филе 3 шт.
- большой пучок шпината
- 300 г шампиньонов
- 200 г помидоров черри
- 300 мл сливок
- соль, перец, копченая паприка
- подсолнечное масло для жарки
Куриное филе промойте, обсушите бумажным полотенцем и сделайте надрезы.
Разогрейте растительное масло на сковороде, выложите филе, посолите, поперчите, добавьте паприку и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки.
Уберите со сковороды филе, добавьте туда помидоры и обжарьте несколько минут, помешивая.
Добавьте к помидорам нарезанные грибы и держите на огне минут семь.
Всыпьте нарезанный шпинат, влейте сливки, посолите, поперчите, все перемешайте.
Отправьте в соус обжаренное филе и тушите 20-25 минут на медленном огне, переворачивая.
Осталось только приготовить гарнир. Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить куриное филе в соусе:
О персоне: dari.buuulvsk
dari.buuulvsk - опулярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На dari.buuulvsk подписаны более 3 тысяч пользователей соцсети Instagram.
