Как приготовить обычное куриное филе, чтобы все ахнули - отменный рецепт

Рецепт приготовления куриного филе по-особенному.

Куриное филе в соусе - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вам приготовить куриное филе с грибами, шпинатом и томатами в сливочном соусе. Это блюдо идеально подойдет как для семейного ужина, так и романтического или же для посиделок с друзьями.

Кстати, можете подавать курицу по этому рецепту с любым гарниром, сообщает Главред со ссылкой на dari.buuulvsk.

Куриное филе с томатами и шампиньонами – рецепт

Ингредиенты:

куриное филе 3 шт.

большой пучок шпината

300 г шампиньонов

200 г помидоров черри

300 мл сливок

соль, перец, копченая паприка

подсолнечное масло для жарки

Куриное филе промойте, обсушите бумажным полотенцем и сделайте надрезы.

Разогрейте растительное масло на сковороде, выложите филе, посолите, поперчите, добавьте паприку и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки.

Уберите со сковороды филе, добавьте туда помидоры и обжарьте несколько минут, помешивая.

Добавьте к помидорам нарезанные грибы и держите на огне минут семь.

Всыпьте нарезанный шпинат, влейте сливки, посолите, поперчите, все перемешайте.

Отправьте в соус обжаренное филе и тушите 20-25 минут на медленном огне, переворачивая.

Осталось только приготовить гарнир. Приятного аппетита!

