Дети будут в восторге: рецепт хрустящей и сочной курицы, круче наггетсов

Анна Косик
25 августа 2025, 17:59
Рецепт божественной курицы в кляре.
курица в кляре
Курица в кляре - пальчики оближешь / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Куриные наггетсы и стрипсы в топе любимых блюд детей. Но их не обязательно покупать в заведениях быстрого питания. Хрустящую и невероятно вкусную курицу с кляри легко сделать дома из простых ингредиентов.

Главред узнал рецепт такой курицы всего из 6 ингредиентов в TikTok gotuyemo_v_kayf украинского блогера Анны.

Хрустящая курица в кляре - рецепт

Ингредиенты:

  • Куриное филе 300 г
  • Яйца 1 шт.
  • Мука 4-5 ст.л. Мука 4-5 ст.л.
  • Соль пол ч.л.
  • Паприка пол ч.л.
  • Вода 3-4 ст.л.

Для начала нужно подготовить куриное филе - зачистить его и порезать на полоски. Далее на очереди приготовление кляра. Для него нужно смешать яйцо, муку, соль, перец и паприку.

Следующим шагом полоски курицы погружаем в кляр и хорошо пропитываем им мясо. После этого каждый кусок курицы необходимо обвалять в муке и прожарить в хорошо разогретом масле до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить сочную и хрустящую курицу:

@gotuyemo_v_kayf Сочная, хрустящая и вкусная курочка ??Обязательно попробуй приготовить уверена, этот рецепт станет твоим любимым ?? Ингредиенты: Куриное филе - 300 г Яйца - 1 шт Мука - 4-5 ст.л Соль - 1/2 ч.л Паприка - 1/2 ч.л Вода -3-4 ст.л Приготовление: Хорошо перемешайте все ингредиенты. Сначала окуните курицу в смесь, затем обваляйте в муке. Жарьте в предварительно разогретом масле до золотистой и хрустящей корочки. Приятного ❤️ #курица#рецепт#наггетсы#фастфуд#рецепты♬ pdubcookin shake it to the max flip - Pdubcookin

Об источнике: gotuyemo_v_kayf

gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинского блогера Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готовим_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.

рецепт курица рецепты
