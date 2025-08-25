Дети будут в восторге: рецепт хрустящей и сочной курицы, круче наггетсов

Куриные наггетсы и стрипсы в топе любимых блюд детей. Но их не обязательно покупать в заведениях быстрого питания. Хрустящую и невероятно вкусную курицу с кляри легко сделать дома из простых ингредиентов.
Главред узнал рецепт такой курицы всего из 6 ингредиентов в TikTok gotuyemo_v_kayf украинского блогера Анны.
Хрустящая курица в кляре - рецепт
Ингредиенты:
- Куриное филе 300 г
- Яйца 1 шт.
- Мука 4-5 ст.л.
- Соль пол ч.л.
- Паприка пол ч.л.
- Вода 3-4 ст.л.
Для начала нужно подготовить куриное филе - зачистить его и порезать на полоски. Далее на очереди приготовление кляра. Для него нужно смешать яйцо, муку, соль, перец и паприку.
Следующим шагом полоски курицы погружаем в кляр и хорошо пропитываем им мясо. После этого каждый кусок курицы необходимо обвалять в муке и прожарить в хорошо разогретом масле до золотистой корочки.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить сочную и хрустящую курицу:
@gotuyemo_v_kayf Сочная, хрустящая и вкусная курочка ??Обязательно попробуй приготовить уверена, этот рецепт станет твоим любимым ?? Ингредиенты: Куриное филе - 300 г Яйца - 1 шт Мука - 4-5 ст.л Соль - 1/2 ч.л Паприка - 1/2 ч.л Вода -3-4 ст.л Приготовление: Хорошо перемешайте все ингредиенты. Сначала окуните курицу в смесь, затем обваляйте в муке. Жарьте в предварительно разогретом масле до золотистой и хрустящей корочки. Приятного ❤️ #курица#рецепт#наггетсы#фастфуд#рецепты♬ pdubcookin shake it to the max flip - Pdubcookin
Об источнике: gotuyemo_v_kayf
gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинского блогера Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готовим_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.
