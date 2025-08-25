Дети будут в восторге: рецепт хрустящей и сочной курицы, круче наггетсов

Рецепт божественной курицы в кляре.

Курица в кляре - пальчики оближешь

Куриные наггетсы и стрипсы в топе любимых блюд детей. Но их не обязательно покупать в заведениях быстрого питания. Хрустящую и невероятно вкусную курицу с кляри легко сделать дома из простых ингредиентов.

Главред узнал рецепт такой курицы всего из 6 ингредиентов в TikTok gotuyemo_v_kayf украинского блогера Анны.

Хрустящая курица в кляре - рецепт

Ингредиенты:

Куриное филе 300 г

Яйца 1 шт.

Мука 4-5 ст.л. Мука 4-5 ст.л.

Соль пол ч.л.

Паприка пол ч.л.

Вода 3-4 ст.л.

Для начала нужно подготовить куриное филе - зачистить его и порезать на полоски. Далее на очереди приготовление кляра. Для него нужно смешать яйцо, муку, соль, перец и паприку.

Следующим шагом полоски курицы погружаем в кляр и хорошо пропитываем им мясо. После этого каждый кусок курицы необходимо обвалять в муке и прожарить в хорошо разогретом масле до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

Об источнике: gotuyemo_v_kayf gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинского блогера Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готовим_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.

