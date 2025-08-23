В идеальную яичницу кладут одну добавку: раскрыт главный секрет

Когда зелень попадает в горячее масло, она становится хрустящей и ароматной — эти кусочки добавляют блюду изюминку.

https://glavred.info/recipes/v-idealnuyu-yaichnicu-kladut-odnu-dobavku-raskryt-glavnyy-sekret-10692056.html Ссылка скопирована

Как правильно приготовить яичницу / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Gül Işık, Pixabay/arinaja

Вы узнаете:

Кулинарные предлагают простой способ сделать яйца вкуснее

Когда зелень попадает в горячее масло, она становится хрустящей и ароматной

Жареные яйца — универсальное блюдо, подходящее для любого приёма пищи. Однако без добавок они могут показаться скучными, несмотря на аппетитное сочетание хрустящего белка и мягкого желтка.

Кулинарные эксперты из Simply Recipes предлагают простой способ сделать яйца вкуснее — и всё это всего за несколько минут, пишет Express.

видео дня

Секрет в одном доступном ингредиенте, который почти наверняка есть у вас в холодильнике: свежая зелень.

Перед тем как разбить яйца на сковороду, обжарьте в масле немного зелени — это придаст блюду насыщенный аромат и хрустящую текстуру. Базилик, петрушка, шалфей или кориандр — отличные варианты, в зависимости от ваших вкусов. Можно мелко нарезать зелень или положить листья целиком, как в случае с шалфеем.

Когда зелень попадает в горячее масло, она становится хрустящей и ароматной — эти кусочки добавляют блюду изюминку. После того как обжарите травы, разбейте яйца прямо на сковороду. Готовьте 2–3 минуты, если хотите жидкий желток, или немного дольше, если предпочитаете более плотный.

/ Инфографика: Главред

Результат — не просто яичница, а полноценное, ароматное блюдо с ярким вкусом и удивительной текстурой.

Также можно использовать веточки тимьяна, розмарина или орегано — просто обжарьте их в масле, чтобы придать яйцам насыщенный аромат. Правда, сами веточки есть не стоит — перед подачей их лучше удалить.

Как немцы готовят яйца

Цветные варёные яйца — привычное явление в немецких супермаркетах, и встречаются они не только во время Пасхи, а круглый год. Но почему их окрашивают?

Ответ прост: чтобы легко отличить варёные яйца от сырых. Это удобно — покупатель сразу понимает, что продукт готов к употреблению. Такая цветовая маркировка стала своего рода местной версией фастфуда — купил, очистил и съел без лишних хлопот.

Смотрите видео - как приготовить пышный омлет:

Ранее Главред писал о том, что яйца будут свежими круглый год: куда их стоит положить. В одном необычном месте яйца могут храниться целый год, и при этом будут оставаться свежими.

Напомним, ранее сообщалось о том, где лучше хранить яйца и другие продукты в холодильнике. Многие люди неправильно раскладывают в холодильнике продукты, ведь не знают одной схемы.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред