В идеальную яичницу кладут одну добавку: раскрыт главный секрет

Жареные яйца — универсальное блюдо, подходящее для любого приёма пищи. Однако без добавок они могут показаться скучными, несмотря на аппетитное сочетание хрустящего белка и мягкого желтка.
Кулинарные эксперты из Simply Recipes предлагают простой способ сделать яйца вкуснее — и всё это всего за несколько минут, пишет Express.
Секрет в одном доступном ингредиенте, который почти наверняка есть у вас в холодильнике: свежая зелень.
Перед тем как разбить яйца на сковороду, обжарьте в масле немного зелени — это придаст блюду насыщенный аромат и хрустящую текстуру. Базилик, петрушка, шалфей или кориандр — отличные варианты, в зависимости от ваших вкусов. Можно мелко нарезать зелень или положить листья целиком, как в случае с шалфеем.
Когда зелень попадает в горячее масло, она становится хрустящей и ароматной — эти кусочки добавляют блюду изюминку. После того как обжарите травы, разбейте яйца прямо на сковороду. Готовьте 2–3 минуты, если хотите жидкий желток, или немного дольше, если предпочитаете более плотный.
Результат — не просто яичница, а полноценное, ароматное блюдо с ярким вкусом и удивительной текстурой.
Также можно использовать веточки тимьяна, розмарина или орегано — просто обжарьте их в масле, чтобы придать яйцам насыщенный аромат. Правда, сами веточки есть не стоит — перед подачей их лучше удалить.
Как немцы готовят яйца
Цветные варёные яйца — привычное явление в немецких супермаркетах, и встречаются они не только во время Пасхи, а круглый год. Но почему их окрашивают?
Ответ прост: чтобы легко отличить варёные яйца от сырых. Это удобно — покупатель сразу понимает, что продукт готов к употреблению. Такая цветовая маркировка стала своего рода местной версией фастфуда — купил, очистил и съел без лишних хлопот.
