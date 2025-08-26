Укр
Когда квасить капусту в сентябре 2025: идеальные даты и лучшее время

Алексей Тесля
26 августа 2025, 20:35
3
На каждый килограмм свежей капусты рекомендуется добавлять около 25 граммов соли, сахар можно добавлять по вкусу.
Квашенная капуста - рецепт
Раскрыт секрет идеальной квашенной капусты / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Вы узнаете:

  • Когда лучше не квасить капусту
  • Сколько соли и сахара нужно
  • Как вырастить раннюю капусту осенью

Квашеная капуста — это не только вкусное дополнение к блюдам, но и отличный диетический продукт.

Ведь всего в 100 граммах содержится всего около 23 калорий, что делает её идеальной для тех, кто следит за весом, говорится в материале Главреда.

Кроме того, капуста богата кальцием, железом, магнием и витаминами, а процесс ферментации способствует образованию пробиотиков — полезных бактерий, поддерживающих здоровье кишечника и укрепляющих иммунитет.

Когда лучше квасить капусту

Для лучшего вкуса и качества квашеную капусту рекомендуется готовить в:

  • понедельник;
  • вторник;
  • четверг;
  • воскресенье.

Считается, что настроение хозяйки тоже влияет на результат: если квасить капусту с раздражением или грустью, она может получиться горькой, с неприятной текстурой. А вот при хорошем настроении — капуста получается особенно вкусной и полезной.

Удачные дни по лунному календарю

Наиболее подходящее время для закваски капусты — это 5–6 день после новолуния. Растущая луна, особенно в период с 10 по 24 число месяца, считается благоприятной фазой для заготовок, включая квашение и маринование.

Также лунный знак имеет значение. Лучшие результаты даёт квашение, проведённое, когда луна находится в Тельце, Скорпионе, Козероге или Овне — эти знаки считаются "плодородными" для заготовок.

Когда лучше не квасить капусту

Не рекомендуется заниматься заготовками в дни новолуния и полнолуния, а также во время убывающей луны — в это время капуста может плохо заквашиваться или быстро портиться.

Сколько соли и сахара нужно

На каждый килограмм свежей капусты рекомендуется добавлять около 25 граммов соли (примерно одна столовая ложка без горки). Это оптимальное количество способствует активной работе молочнокислых бактерий, благодаря которым происходит процесс квашения. Сахар можно добавлять по вкусу, но он не является обязательным компонентом.

Осенняя агротехника ранней капусты: советы по посадке и уходу

Эксперты рекомендуют сразу после уборки урожая тщательно подготовить грядки: хорошо взрыхлить землю и добавить перегной — около трёх вёдер на каждую грядку. Это помогает улучшить почвенную структуру и повысить её плодородие.

Осенью капусте особенно важна подкормка. Лучше всего подойдут комплексные удобрения, содержащие сбалансированные пропорции азота, фосфора и калия.

Посадка ранней капусты осенью — это не только способ разнообразить рацион, но и рациональный подход для тех, кто стремится эффективно использовать каждый метр своего огорода.

Смотрите видео - идеальная квашеная капуста:

Квашеная капуста — продукт, заслуживающий самых высоких похвал. Это натуральный ферментированный продукт, который оказывает благоприятное воздействие на здоровье благодаря содержанию полезных бактерий. Казалось бы, такой простой и полезный продукт не может вызвать вопросов. Однако на практике с ним тоже возникают сложности.

Важно знать, как правильно выбирать квашеную капусту и какие признаки указывают на её качество. Также не стоит забывать о сроках хранения — они напрямую влияют на безопасность и пользу продукта.

Ранее известный повар раскрыл секрет, как квасить капусту. Нужно немного времени на подготовку, а затем 2-3 дня на настаивание, и можно будет смаковать идеальной квашеной капустой.

Напомним, ранее Главред писал о рецепте идеальной квашенной капусты. Многие хозяйки считают, что квасить капусту сложно, но этот рецепт сможет изменить такое мнение.

Читайте также:

Об источнике: "Сніданок з 1+1"

"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рецепт капуста квашеная капуста
