Когда квасить капусту в сентябре 2025: идеальные даты и лучшее время

Квашеная капуста — это не только вкусное дополнение к блюдам, но и отличный диетический продукт.

Ведь всего в 100 граммах содержится всего около 23 калорий, что делает её идеальной для тех, кто следит за весом, говорится в материале Главреда.

Кроме того, капуста богата кальцием, железом, магнием и витаминами, а процесс ферментации способствует образованию пробиотиков — полезных бактерий, поддерживающих здоровье кишечника и укрепляющих иммунитет.

Когда лучше квасить капусту

Для лучшего вкуса и качества квашеную капусту рекомендуется готовить в:

понедельник;

вторник;

четверг;

воскресенье.

Считается, что настроение хозяйки тоже влияет на результат: если квасить капусту с раздражением или грустью, она может получиться горькой, с неприятной текстурой. А вот при хорошем настроении — капуста получается особенно вкусной и полезной.

Удачные дни по лунному календарю

Наиболее подходящее время для закваски капусты — это 5–6 день после новолуния. Растущая луна, особенно в период с 10 по 24 число месяца, считается благоприятной фазой для заготовок, включая квашение и маринование.

Также лунный знак имеет значение. Лучшие результаты даёт квашение, проведённое, когда луна находится в Тельце, Скорпионе, Козероге или Овне — эти знаки считаются "плодородными" для заготовок.

Когда лучше не квасить капусту

Не рекомендуется заниматься заготовками в дни новолуния и полнолуния, а также во время убывающей луны — в это время капуста может плохо заквашиваться или быстро портиться.

Сколько соли и сахара нужно

На каждый килограмм свежей капусты рекомендуется добавлять около 25 граммов соли (примерно одна столовая ложка без горки). Это оптимальное количество способствует активной работе молочнокислых бактерий, благодаря которым происходит процесс квашения. Сахар можно добавлять по вкусу, но он не является обязательным компонентом.

Осенняя агротехника ранней капусты: советы по посадке и уходу

Эксперты рекомендуют сразу после уборки урожая тщательно подготовить грядки: хорошо взрыхлить землю и добавить перегной — около трёх вёдер на каждую грядку. Это помогает улучшить почвенную структуру и повысить её плодородие.

Осенью капусте особенно важна подкормка. Лучше всего подойдут комплексные удобрения, содержащие сбалансированные пропорции азота, фосфора и калия.

Посадка ранней капусты осенью — это не только способ разнообразить рацион, но и рациональный подход для тех, кто стремится эффективно использовать каждый метр своего огорода.

Квашеная капуста — продукт, заслуживающий самых высоких похвал. Это натуральный ферментированный продукт, который оказывает благоприятное воздействие на здоровье благодаря содержанию полезных бактерий. Казалось бы, такой простой и полезный продукт не может вызвать вопросов. Однако на практике с ним тоже возникают сложности.

Важно знать, как правильно выбирать квашеную капусту и какие признаки указывают на её качество. Также не стоит забывать о сроках хранения — они напрямую влияют на безопасность и пользу продукта.

