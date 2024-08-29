Получится идеально насыщенный вкус: известный повар раскрыл секрет, как квасить капусту

Нужно немного времени на подготовку, а затем 2-3 дня на настаивание, и можно будет смаковать идеальной квашеной капустой.

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Как квасить капусту/ коллаж: Главред, фото: скрин

Среди заготовок на зиму ведущее место занимает квашеная капуста - это без сомнения самый популярный способ, как законсервировать этот овощ, чтобы лакомиться им в холодное время года. Но чтобы блюдо получилось как можно вкуснее, лучше заранее знать, как лучше квасить капусту и в каких пропорциях добавлять различные ингредиенты.

Известный украинский повар Евгений Клопотенко рассказал, как правильно квасить капусту, и поделился своим рецептом.

"Я не буду давать разные прокачанные рецепты, я дам очень быстрый рецепт, чтобы через 3-5 дней вы уже могли пробовать капусту", - отметил Клопотенко.

Сперва нужно взять белокочанную капусту и разрезать ее пополам. Далее взять овощечистку, которой чистят картофель и овощи, и нарезать ею капусту полосками бреющими движениями.

После этого взять морковку, натереть ее на терке и добавить к капусте.

"Если вы хотите быть креативными, экспериментальными и что-то менять, то можете добавить сюда клюкву, можете любые специи добавить. Но я в этот раз не хочу давать вам такие какие-то штуки. Это будет просто базово, классически, круто. Я на самом деле хочу, чтобы все в Украине на эту зиму наквасили капусту. Я стараюсь популяризировать ее", - отметил повар.

Когда капуста и морковь уже будут измельчены в какой-то емкости, нужно взять 1,5 л воды и добавить 2 ст. л. соли. Соленую воду нужно нагреть на плите, чтобы хорошо растворилась соль. После этого воду нужно охладить. Если вода не остынет и вы зальете капусту горячим раствором, то она не заквасится.

Далее капусту с морковью нужно разложить в банки, хорошо прижимая сверху. Но банку надо наполнять не до самого верха - сверху должно остаться немного свободного пространства. Затем в банку долить соленой воды.

Банки должны стоять 2-3 дня при комнатной температуре. И через 2-3 дня, когда капуста уже немного поквасится, нужно переставить банки в холодильник, чтобы процесс квашения немного приостановился и чтобы капуста была дольше вкусной.

В течение этих нескольких дней можно накрыть капусту марлей или совсем не накрывать, а вот когда переставите банки в холодильник, можно накрыть их крышками.

Смотрите видео о том, как квасить капусту:

Кто такой Евгений Клопотенко? Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

Сколько можно хранить консервацию/ Инфографика: Главред

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