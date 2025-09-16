Укр
Сухой посол сала: секретная добавка и деликатес становится "волшебным"

Алексей Тесля
16 сентября 2025, 18:52
58
Какое сало лучше в рассоле или сухим способом - как правильно хранить соленое сало в банке.
сало
Как засолить сало / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Вы узнаете:

  • Выбор сала — залог вкуса
  • Важные этапы подготовки
  • Сколько времени мариновать сало

Кто бы мог подумать, что продукт, который когда-то считался вредным, сегодня восхваляется за содержание полезных жиров — омега-3, -6 и -9?

Конечно же, речь о свином сале, а точнее — солёном сале сухого посола, пишет Главред.

Выбор сала — залог вкуса

Для идеального результата выбирайте сало толщиной 5–7 см, лучше всего — спинную часть. Белоснежное, без желтизны, с мягкой шкуркой, которая легко отделяется. Если сало ароматное — возможно, шкурка была опалена соломой, что считается большим плюсом.

Подготовка

Нарежьте чеснок тонкими ломтиками, сделайте карбование — надрезы на сале крест-накрест, глубиной до 1 см. Это позволит специям проникнуть глубже.

Засолка

Втирайте в надрезы смесь измельчённого чеснока и лаврового листа. Затем — пряности (молотые), после чего обильно посыпьте солью. Помните: сало невозможно пересолить.

Выдержка

Поместите сало в полиэтиленовый пакет, плотно завяжите и отправьте в холодильник на 7 дней. Идеальная температура — +10–12°C.

Где искать "генеральское" сало: советы гурманов

Так называемое генеральское сало получают с определённых участков свиной туши — как правило, это боковые срезы. При покупке такого деликатеса важно ориентироваться не только на внешний вид, но и на аромат. Знатоки утверждают: свежее и качественное сало имеет едва уловимый, приятный, слегка сладковатый запах.

Смотрите видео - какое сало самое вкусное:

Сало — неотъемлемая часть украинских традиций и кухни. Этот продукт давно стал классикой на рынках страны и стабильно популярен, особенно среди украинцев. Многие считают, что самое вкусное — винницкое сало.

Рассказываем, какие бывают виды сала и как не ошибиться при выборе настоящего, свежего украинского деликатеса.

Ранее Главред писал о рецепте вкусного запеченного сала с фруктами. Кулинарный блогер поделилась оригинальным рецептом запеченного сала с фруктами.

Напомним, ранее сообщалось о том, можно ли есть сало каждый день. Как правильно надо есть сало - сколько сала нужно съедать в день.

Больше новостей:

Что такое сало?

Сало — пищевой продукт, представляющий собой твердый подкожный животный жир (как правило, свиной), откладывающийся у животных в период их усиленного питания как запас в теле животного организма, состоящий в основномиз липидов, сообщает "Википедия".

