Где находится генеральское сало: хитрый способ выбрать стопроцентный деликатес

Как выбрать генеральское сало - чем отличается генеральское сало от обычного.

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Какое сало называют генеральским / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Pexels/Boryslav Shoot

У сала миллионы поклонников по всему миру и это не удивительно, ведь этот животный продукт отличается не только исключительным вкусом, но и богат на полезные микроэлементы. Сало чрезвычайно калорийно, поэтому в умеренных количествах является незаменимым продуктом в зимние холода.

Из всевозможных видов сала, пожалуй, наиболее почетное место занимает так называемое генеральское. Этот продукт имеет свой специфический вид, за что и получил известность и признание, сообщает Главред.

Что означает генеральское сало

Основным отличием генеральского сала является наличие в нем равномерных прослоек мяса. При этом мясные полоски могу чередоваться по несколько раз в отдельном куске сала.

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Не исключено, что именно такой внешний вид привел к тому, что это сало начали называть "генеральским". Очевидно, что аналогия тут прослеживается с красными лампасами на генеральских брюках, на которые похожи мясные полоски в сале.

Где находится генеральское сало у свиньи

Однако добиться на выходе идеального генеральского сала не так и просто, ведь для этого применяют особый режим кормления свиней. Опытные фермеры чередуют откорм животных с голоданием, чем и достигают желаемого эффекта.

При этом генеральское сало можно найти на конкретных частях свиной туши. Например, его получают со срезов боковой части туши свиньи.

Как правильно выбрать генеральское сало

При выборе генеральского сала стоит обращать внимание не только на внешний вид, но и на запах продукта. Опытные гурманы говорят, что свежее сало отдает не сильным, ароматным и чуть сладковатым запахом.

Вместе с тем, если сало имеет резкий или кислый запах, что это может свидетельствовать о том, что продукт явно "подгулял" и употреблять его нельзя. Есть несколько запахов, которые говорят о том, что сало явно несвежее:

мочевина;

плесень;

затхлость;

лежалый продукт.

Какой вид сала самый лучший

Если вы хотите купить по-настоящему эксклюзивный кусок сала, желательно поинтересоваться, с какого места туши оно получено. Ведь известно, что лучшими качествами отличается сало из области почек и живота животного.

Идеально сало должно быть мягким и гладким, а также не должно содержать специфических свиных привкусов. Еще один важный показатель – при переработке на шпик, сало должно легко и плотно намазываться на кусок хлеба.

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Что такое сало? Сало — пищевой продукт, представляющий собой твердый подкожный животный жир (как правило, свиной), откладывающийся у животных в период их усиленного питания как запас в теле животного организма, состоящий в основномиз липидов, сообщает "Википедия".

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