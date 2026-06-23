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"Очень вкусно и полезно": женщина показала, что делать с хвостиками от клубники

Юрий Берендий
23 июня 2026, 17:09
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Хвостики клубники можно превратить в вкусный напиток. Популярные блогерши показали простой способ сушки, хранения и приготовления этих хвостиков.
Что делать с хвостиками клубники — бабушкин секрет на зиму / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

  • Как приготовить чай из плодоножек клубники
  • Как сушить хвостики клубники
  • Что делать с хвостиками клубники

Многие выбрасывают зеленые хвостики от клубники, не зная, что их можно использовать повторно. Авторы кулинарных блогов показали простой способ превратить клубничные остатки в ароматную заготовку для домашнего чая.

Главред выяснил, что делают с плодоножками клубники.

видео дня

Чай из плодоножек клубники: как приготовить ароматную заготовку на зиму

Клубничные хвостики можно не выбрасывать после приготовления варенья, компотов или других десертов. Их достаточно хорошо промыть, высушить и использовать в качестве натуральной добавки к чаю.

Блогерша Алла Шевчук отметила, что хвостики, оставленные вместе с небольшим кусочком ягоды, после сушки приобретают насыщенный аромат.

"Не выбрасывайте вот такие плодоножки от клубники. Мы срезаем их, оставляя совсем чуть-чуть ягоды, сушим в сушилке или в духовке, а потом завариваем из них очень ароматный чай. Можно добавлять в чайные смеси или просто пить как обычный чай. Заваренный у вас получается фруктово-черный чай. Очень вкусно и полезно", — сказала она.

Смотрите видео о том, что можно делать с хвостиками клубники:

Как приготовить чай из клубничных хвостиков в домашних условиях

После сушки клубничные хвостики можно добавлять к другим травам и чайным смесям или заваривать отдельно. По словам блогерши, такой напиток имеет приятный аромат и насыщенный цвет.

Автор популярного YouTube-канала "Nekrasovakitchen" также показала, что высушенные хвостики можно хранить долгое время и использовать зимой для создания собственных чайных композиций.

"Зимой я добавляю их во все чаи. Они придают аромат и легкий вкус клубники. Храню в стеклянной банке с крышкой в шкафу дома. С прошлого года у меня остались сушеная мята, барбарис, тимьян, липа, остатки чаев тоже с прошлого года. Поэтому в этом году еще нужно много чего насушить. А зимой открываю баночки, смешиваю как хочу и получаю вкусный домашний чай. Магазинный после этого просто не идет. Поэтому рекомендую вам тоже сделать такую заготовку. Это настоящее сокровище на зиму", — рассказала она.

Смотрите видео о том, как приготовить чай из клубники:

Чем полезны хвостики клубники

Блогер vlada.pastila рассказала, что хвостики клубники могут быть не только ароматной добавкой, но и полезным компонентом домашнего напитка.

Она отметила, что в составе таких частей ягоды есть вещества, которые могут поддерживать организм.

"По вкусу он напоминает черный чай с ароматом клубники. И что важно, хвостики клубники не просто ароматные, но и полезные. В них содержатся антиоксиданты, витамин С и полифенолы, которые поддерживают иммунитет, помогают пищеварению и мягко тонизируют", — сказала она в видео.

Смотрите видео о том, как хранить клубнику на зиму:

Как хранить сушеные хвостики клубники

Готовую заготовку лучше всего переложить в сухую стеклянную банку с крышкой и хранить в шкафу или другом темном месте.

Сушеные хвостики клубники можно использовать в течение холодного сезона, добавляя их в травяные чаи, черный чай или заваривая отдельно. Такая простая заготовка помогает сохранить аромат лета и разнообразить домашние чайные вечера.

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Об источнике: Nekrasovakitchen

Nekrasovakitchen — это кулинарный YouTube-канал, посвященный домашней кухне, простым рецептам и приготовлению разнообразных блюд. Авторы проекта создают видео с пошаговыми рецептами, ориентированными на повседневное питание и праздничный стол.

Основная тематика канала — приготовление домашних блюд: салатов, закусок, выпечки, консервирования, десертов, напитков и других кулинарных рецептов. В видео авторы показывают процесс приготовления, делятся списком ингредиентов и демонстрируют простые способы сделать блюда доступными даже для тех, кто не обладает большим кулинарным опытом.

Особенностью Nekrasovakitchen является акцент на домашней кухне и практичности: канал предлагает рецепты из обычных продуктов, идеи для завтраков, обедов, ужинов, праздничных блюд и домашних заготовок. Среди популярных видео — рецепты приправ, консервирования, салатов, соусов и других блюд, которые можно приготовить дома.

Формат канала — кулинарный видеоблог с подробным показом этапов приготовления. Контент ориентирован на зрителей, которые ищут новые идеи для меню, простые рецепты и вдохновение для домашней кухни.

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