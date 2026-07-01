Наказала ребенка за непослушание: в сети обсуждают конфликт мамы и воспитательницы

Вы узнаете:
- Почему у мамы возник конфликт с детским садом
- Как украинцы посоветовали маме решить ситуацию
Во время посещения детского сада между детьми могут возникать неприятные ситуации, которые иногда перерастают в конфликты между родителями и воспитателями. Такой случай сейчас активно обсуждают в Threads.
Украинка anna___reznik рассказала, что впервые за три года посещения её сыном детского сада у неё возник серьёзный конфликт. Главред узнал, что цепочку с рассказом просмотрели более 160 тысяч пользователей.
Что случилось с сыном женщины
По словам женщины, воспитательница другой группы якобы ударила ее сына по затылку. Сделала это сотрудница детского сада, по словам мамы, якобы потому, что мальчик брал камни и бросал их в детей ясельной группы.
"Воспитательницу я ещё не видела. Как бы вы поступили на моём месте?", - добавила женщина.
Как украинцы отреагировали на рассказ
В комментариях мнения украинцев разделились. Одни встали на защиту воспитательницы и посоветовали маме объяснить сыну, что бросать камни в других нельзя.
"У моего мужа был крестник, которого убили в 1-м классе. Мальчик-ровесник бросил камень и попал ему в висок. Поэтому очень грустно, что вы не научили своего сына элементарным вещам", - написала tommilkokitti.
Другие же считают, что воспитательница поступила неправильно.
"Воспитательница не имеет права трогать вашего ребенка ни в коем случае, есть другие методы решения ситуаций", - прокомментировала пост marchuk_anna_.
Пользовательница impenkovska посоветовала маме лучше разобраться в ситуации. По её мнению, женщине нужно обратить внимание и на поведение сына, и на поступок воспитательницы.
"Я бы обратилась в администрацию. Во-первых, нужно выяснить, действительно ли ваш ребенок бросал камни в другого ребенка. Если это подтвердится, обязательно поговорите с ним и объясните, почему так делать нельзя. Во-вторых, я бы занялась воспитательницей. Взрослый не может применять физическую силу к ребенку. Если есть камеры, настаивайте на том, чтобы вам показали видео. Вы говорите, что такая ситуация произошла впервые. То есть я могу предположить, что проблем с поведением раньше не было, а тут вдруг сын начал бросаться камнями. Странно", - подчеркнула она.
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Об источнике: Threads
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