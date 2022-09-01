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В России в детсаду детям выдали грамоты с гербом Украины

1 сентября 2022, 12:37

Воспитатели выдавали детям грамоты за участие в конкурсе "Мистер и мисс лето-2022".

грамоты с гербом Украины в российском детсаду
В российском детсаду детям выдали грамоты с украинским гербом / Коллаж фото росСМИ, ua.depositphotos.com

В российском городе Чита детям в детском саду выдали грамоты с гербом Украины. Эти "призы" они получили за участие в конкурсе. Об этом сообщают росСМИ.

Это произошло в детском саду №73. Детям выдали грамоты за участие в конкурсе "мистер и мисс лето-2022". На такие грамоты пожаловались один из отцов.

"Был конкурс 30 августа "Мистер и мисс лето-2022", детей попросили одеть красиво. Вечером нам выдали грамоты, а там – посередине герб Украины, его четко видно", — сказал мужчина.

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После того как родители пожаловались, воспитатели попросили всех срочно вернуть грамоты обратно. Сообщается, что сотрудники детского сада якобы нашли эти грамоты в интернете и просто распечатали.

грамота с украинским гербом
В российском детсаду детям выдали грамоты с украинским гербом / росСМИ

Как собщал Главред, в Кишиневе российскую блогершу не пустили в ночной клуб по причине русского происхождения. Свою эмоциональную реакцию она выложила в TikTok.

Девушка кричала на охранников, снимала видео и кичилась тем, что она – женщина и никому ничего плохого якобы не сделала. И, более того, сваливала вину за геноцид украинцев на мужчин России.

Ранее в Сеть попало видео, как туристка из России провоцировала беженцев из Украины в австрийском Зальцбурге. Россиянка насмехалась над украинками и снимала все на камеру. Однако карма настигла нахалку очень быстро.

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