В России в детсаду детям выдали грамоты с гербом Украины

В российском детсаду детям выдали грамоты с украинским гербом / Коллаж фото росСМИ, ua.depositphotos.com

В российском городе Чита детям в детском саду выдали грамоты с гербом Украины. Эти "призы" они получили за участие в конкурсе. Об этом сообщают росСМИ.

Это произошло в детском саду №73. Детям выдали грамоты за участие в конкурсе "мистер и мисс лето-2022". На такие грамоты пожаловались один из отцов.

"Был конкурс 30 августа "Мистер и мисс лето-2022", детей попросили одеть красиво. Вечером нам выдали грамоты, а там – посередине герб Украины, его четко видно", — сказал мужчина.

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После того как родители пожаловались, воспитатели попросили всех срочно вернуть грамоты обратно. Сообщается, что сотрудники детского сада якобы нашли эти грамоты в интернете и просто распечатали.

В российском детсаду детям выдали грамоты с украинским гербом / росСМИ

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