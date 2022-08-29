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"Потому, что русская": в Кишиневе путинистка залила слезами TIkTok, когда ее не пустили в клуб

29 августа 2022, 15:04

Потом путинистка Леся начала оправдываться, что она в Кишиневе вышла замуж, живет уже год, ничего плохого не делала и вообще "всего лишь девочка".

Молдавия
Молдавия / https://ua.depositphotos.com/ и скриншот из видео

Путинистка-россиянка Леся устроила переполох, когда пожаловалась в Сети на то, что в Кишиневе (Молдова) ее с парнем не пропустили в ночной клуб ‒ по причине русского происхождения. Свою эмоциональную реакцию она выложила в TikTok.

Девушка кричала на охранников, снимала видео и кичилась тем, что она – женщина и никому ничего плохого якобы не сделала. И, более того, сваливала вину за геноцид украинцев на мужчин России.

Леся утверждает, что на входе сказала охранникам, что она из России, на что получила "любезную" просьбу проводить свой досуг в каком-то другом месте. Потом путинистка начала оправдываться, что она в Кишиневе вышла замуж, живет и вообще "всего лишь девочка".

Видео дня

"В Кишиневе пришла в клуб "Атриум" – не пускают, потому что я русская. Просто потому, что я русская. Класс. Спасибо пацаны. Вы представьте (нецензурно ‒ Главред). Я что кому что-то, девочка, сделала? Приехала, замуж вышла, живу здесь год, а меня не пускают", – вопила гражданка РФ.

Более того, по словам разъяренной Леси, с ней была компания друзей, которых также не пустили в заведение после того, как они похвастались своим русским гражданством.

Россиянка, молдавия

Россиянка, молдавия

Напомним, ранее женщина из страны-агрессора, России, говорила что терпела невыносимую "русофобию" от персонала в турецком отеле Fame Residence Goynuk в городе Кемер.

"На ломаном русском языке он стал кричать на меня, махал рукой, чтобы я "пошла вон". И постоянно повторял: "Да кто ты такая!". В Турции была раз 100! Последние годы вообще путешествовали с мужем на машине самостоятельно по разным уголкам страны. Всегда было прекрасное отношение к нам. В этот раз тоже отель выбирала очень долго, читала отзывы, изучала фото. В итоге отвратительное отношение персонала!" – негодовала туристка из страны-агрессора.

До того россиянку Оксану Маряхину за выкрикивание лозунга "Слава России!" перед украинцами в Греции жестоко избили на пляже.

"На нас посыпались матерные слова, угрозы, и люди пошли драться с какими-то предметами в руках. Я увидела несколько знакомых лиц с украинской стороны, пыталась вразумить и остановить. Никто меня не слышал. Я пыталась разнять, и человек, которого я немного знаю, ударил меня кастетом в лицо, в заднюю часть головы, а когда я упала, били ногами, куда могли. Синяки у меня на руках, на ногах, на ребрах ", – заявила она.

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