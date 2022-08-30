'Ненавидим Россию!': в Сеуле россиянке отказались продать товар, она устроила истерику в Сети

Росийской блогерше в Южной Корее отказались продавать товар на рынке / Фото ua.depositphotos.com, скриншот ​

В Сеуле в Южной Корее владелица одного из магазинов на рынке отказалась продавать украшения россиянке.

Когда покупательница сообщила, что собирается отправлять товар в страну-террористку, кореянка заявила: "Мы ненавидим Россию!".

Об этом рассказала сама уроженка Тюмени в Instagram. У россиянки около 50 тысяч фолловеров. Скриншоты stories девушки, которая подписана в соцсети как Моника Ли, обнародовал популярный Telegram-канал.

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Россиянка сообщила, что была на рынке и спросила у хозяйки цену товара, который ей приглянулся. Далее между ними состоялся диалог:

– Куда поставляете/продаете?

– В Россию.

– Мы не работает с Россией.

– В смысле не работаем? Почему?

– Ненавидим.

Судя по комментарию блогреши, россиянка не очень поняла, почему ее сограждан ненавидят в мире:

Как собщал Главред, в Кишиневе российскую блогершу не пустили в ночной клуб по причине русского происхождения. Свою эмоциональную реакцию она выложила в TikTok.

Девушка кричала на охранников, снимала видео и кичилась тем, что она – женщина и никому ничего плохого якобы не сделала. И, более того, сваливала вину за геноцид украинцев на мужчин России.

Ранее в Сеть попало видео, как туристка из России провоцировала беженцев из Украины в австрийском Зальцбурге. Россиянка насмехалась над украинками и снимала все на камеру. Однако карма настигла нахалку очень быстро.

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