Выцарапали слово "убийцы" на авто: россиянка удивилась, почему ее недружественно встретили в Европе

Для россиянки на капоте выцарапали надпись "убийцы"/ Instagram alena__alesha

Россиянка Елена Славко пожаловалась, что Европа "недоброжелательно ее встретила". Во время автомобильного путешествия в Норвегии неизвестные выцарапали на капоте ее машины надпись murderers ("убийцы").

Гражданка страны-агрессора искренне удивилась такому жесту и не поняла, почему это за границей к ней так относятся. Об этом она рассказала одному из российских пропагандистких изданий.

Женщина отмечает, что она с семьей отправилась автомобилем в путешествие по европейским странам. В Норвегии они приехали к одной из гор, чтобы погулять там, и оставили авто на необорудованной парковке. Рядом стояли и другие машины с европейскими номерами – преимущественно с норвежскими и шведскими.

"Мы видели всех, кто спускался и поднимался. Все были настроены доброжелательно. Но когда вернулись, увидели, что боковое зеркало было вывернуто, на двери небольшая вмятина, а на капоте надпись", – поделилась туристка.

Для россиянки на капоте выцарапали надпись "убийцы"/ Instagram alena__alesha

При этом она рассказала, что друзья и знакомые перед этим путешествием предупреждали ее о возможном негативном отношении к русским за границей.

"Они рассказывали, что на машины с российскими номерами порой могут вывалить мусор, наклеить флаги другой страны или нанести какие-то надписи", – говорит россиянка.

Ранее сообщалось, что россияне массово бегут из оккупированного Крыма после взрывов, которые там регулярно происходят. Одна из россиянок, которая с семьей покидала Крымский полуостров, даже закатила истерику и расплакалась, так не хотела оставлять "насиженное место". Видео ее неадекватного поведения попало в сеть.

Напомним, 71-летняя россиянка "сдала" полиции свою соседку-украинку за то, что она во время конфликта заявила, что Украина победит Россию в войне, вернет свои территории и уничтожит Крымский мост.

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