Погиб со второй попытки: оккупант после плена вернулся на войну, чтобы поехать домой в пакете

Ликвидирован оккупант Александр Кружалов/ Facebook Комахидзе

Украинские военные ликвидировали на фронте российского захватчика прапорщика Александра Кружалова, который после пребывания в плену и возвращения на территорию РФ всё равно опять вернулся на войну.

За такое упрямство оккупант поплатился своей жизнью и вернулся домой "хорошим русским" – то есть мертвым. О его гибели сообщил волонтер и блогер-расследователь Ираклий Комахидзе в Facebook.

Известно, что захватчик служил в мотострелковых войсках и имел отношение к военной медицине. Благодаря профилям в соцсетях также удалось установить, что оккупант ранее проходил службу в десантных войсках.

Его гибель также подтвердила сестра Светлана Кружалова.

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Захватчик находился на территории Украины с 4 марта.

"В его соцсети к одной из фотографий в комментарии 13 марта этого года подгружен видеоролик в котором пленный оккупант представляется как Кружалов Александр Юрьевич прапорщик фельдшер медицинского взвода 1-го МСБ в/ч 31134 (15-й МСП Таманской дивизии пгт Калининец Московская область)", – рассказал расследователь.

Ликвидированный оккупант Александр Кружалов/ Facebook Комахидзе

Ликвидированный оккупант Александр Кружалов/ Facebook Комахидзе

При этом в комментариях к сообщению Комахидзе пользователи начали отмечать "настойчивость" российских военных, которые упорно возвращаются в Украину, чтобы таки найти здесь смерть. В частности, корреспонденты писали следующие комментарии:

"Упрямый такой, таки хотел в Украине погибнуть",

"С первого раза не получилось, вторая попытка удалась",

"Армия премии Дарвина".

Ранее сообщалось, что украинские воины ликвидировали на фронте российского рядового-контрактника, который имеет фамилию, созвучную с символом российского вторжения "Z" – Юрия Зезегова. Российский захватчик так хотел воевать против ВСУ, что преодолел для этого аж более 2,2 тысячи километров – приехал из села Усть-Кулом Республики Коми.

Напомним, украинские воины ликвидировали на фронте российского захватчика Александра Банникова, приехавшего воевать против Украины из Пермского края. До конца контракта оккупанта оставался всего месяц – контракт должен был закончиться 18 сентября.

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