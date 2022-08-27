Погиб со второй попытки: оккупант после плена вернулся на войну, чтобы поехать домой в пакете

Российский захватчик служил в десантных, а затем в мотострелковых войсках. Он находился на территории Украины с 4 марта.
Украинские военные ликвидировали на фронте российского захватчика прапорщика Александра Кружалова, который после пребывания в плену и возвращения на территорию РФ всё равно опять вернулся на войну.
За такое упрямство оккупант поплатился своей жизнью и вернулся домой "хорошим русским" – то есть мертвым. О его гибели сообщил волонтер и блогер-расследователь Ираклий Комахидзе в Facebook.
Известно, что захватчик служил в мотострелковых войсках и имел отношение к военной медицине. Благодаря профилям в соцсетях также удалось установить, что оккупант ранее проходил службу в десантных войсках.
Его гибель также подтвердила сестра Светлана Кружалова.
Захватчик находился на территории Украины с 4 марта.
"В его соцсети к одной из фотографий в комментарии 13 марта этого года подгружен видеоролик в котором пленный оккупант представляется как Кружалов Александр Юрьевич прапорщик фельдшер медицинского взвода 1-го МСБ в/ч 31134 (15-й МСП Таманской дивизии пгт Калининец Московская область)", – рассказал расследователь.
При этом в комментариях к сообщению Комахидзе пользователи начали отмечать "настойчивость" российских военных, которые упорно возвращаются в Украину, чтобы таки найти здесь смерть. В частности, корреспонденты писали следующие комментарии:
- "Упрямый такой, таки хотел в Украине погибнуть",
- "С первого раза не получилось, вторая попытка удалась",
- "Армия премии Дарвина".
Ранее сообщалось, что украинские воины ликвидировали на фронте российского рядового-контрактника, который имеет фамилию, созвучную с символом российского вторжения "Z" – Юрия Зезегова. Российский захватчик так хотел воевать против ВСУ, что преодолел для этого аж более 2,2 тысячи километров – приехал из села Усть-Кулом Республики Коми.
Напомним, украинские воины ликвидировали на фронте российского захватчика Александра Банникова, приехавшего воевать против Украины из Пермского края. До конца контракта оккупанта оставался всего месяц – контракт должен был закончиться 18 сентября.
Читайте также:
- Ехал 2 тыс. км, чтобы погибнуть на войне: ВСУ ликвидировали пулеметчика с "символической" для РФ фамилией
- Преодолел 7,5 тыс. км, чтобы умереть в Украине: ВСУ ликвидировали матроса Тихоокеанского флота РФ
- В Бахмуте ликвидировали наемника ЧВК "Вагнер" из Карелии: за решеткой оставалось сидеть еще 8 лет