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В Бахмуте ликвидировали наемника ЧВК "Вагнер" из Карелии: за решеткой оставалось сидеть еще 8 лет

26 августа 2022, 15:09

На войне в Украине ликвидировали российского заключенного, завербованного ЧВК "Вагнер".

война в украине
Война в Украине / facebook.com/GeneralStaff.ua, СтратКом ВСУ

ВСУ ликвидировали российского заключенного, завербованного в "ЧВК Вагнер", 44-летнего Евгения Еременко.

Как сообщает в Telegram СтратКом ВСУ, до выхода из тюрьмы военному преступнику оставалось еще 8 лет.

"Сдохла вагнеровская зэко-**** Евгений Еременко. Недолго воевал. А что там по сдохляцким выплатам? Так это же тупое пушечное мясо, аж 145 000 деревянных выплатили, и хватит", – отметили в ВСУ.

Видео дня

Как пишут российские СМИ, Еременко был осужден в 2020 году. Его приговорили к 10 годам строгого режима за вымогательство. Преступник отбывал наказание в ИК-9 в Петрозаводске.

Его мать Татьяна Котенева рассказала, что сын не звонил почти месяц, а в июне связался с ней и сообщил, что его этапируют в другой регион, после чего снова пропал.

"Уже 14 августа к Котеневой пришли двое мужчин "от Жени" и передали ей свидетельство о смерти, выданное "властями" так называемой "ЛНР". В нем было указано, что оккупант погиб 24 июля в Бахмуте Донецкой области. Тело Еременко привезли в Петрозаводск 18 августа, причем перевозку пенсионерка оплатила сама. Позже она получила компенсацию – 145 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщает издание, один из заключенных ИК-9 и местный адвокат подтвердили, что в этой колонии действительно вербовали заключенных в для участия в войне, вероятно, это были именно представители ЧВК "Вагнер".

Евгений Еременко

Вербовка ЧВК "Вагнер"

Оккупанты несут значительные потери на войне в Украине. В Кремле разными способами пытаются пополнить ряды оккупантов. Одним из них является вербовка заключенных в российских колониях в "ЧВК Вагнер", чем занимается лично владелец ЧВК, "повар" кремлевского диктатора Евгений Пригожин.

Однако попасть в "элитное подразделение" могут не все – предпочтение отдают осужденным за убийство. При этом заключенных сразу предупреждают, что примерно 80% не вернутся.

Ракетный удар по базе путинских наемников ЧВК "Вагнера"

Напомним, 14 августа стало известно, что украинские войска нанесли ракетный удар по базе путинских наемников ЧВК "Вагнера" в оккупированном городе Попасная. При этом место расположения базы "сдал" российский военный корреспондент Среда, который выложил ее фотографии в свой Telegram-канал.

15 августа председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил удар ВСУ по базе "вагнеровцев".

"На этот раз вчера (14 августа – ред.) в Попасной точным ударом разбит штаб ЧВК "Вагнер". Количество погибших уточняется", – сказал Гайдай.

Позже в сети появились фото и видео того, что осталось от базы "вагнеровцев" в Попасной после ее уничтожения.

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