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РФ сузила свои цели в Украине после провалов: эксперт назвал приоритеты Кремля

27 августа 2022, 11:07

Россия пытается выкрутиться из провальной для нее ситуации. Однако нет признаков того, что РФ сможет захватить полностью приоритетные для нее территории.

РФ сузила свои цели в Украине после провалов: эксперт назвал приоритеты Кремля
РФ сузила свои цели в Украине после провалов/ УНИАН, Посольство США в Украине

Россия из-за ряда провалов сужает свои задачи в войне против Украины. Теперь страна-агрессор будет концентрировать основные усилия на том, чтобы захватить Донецкую область в ее административных границах.

Такое мнение высказал эксперт по вопросам безопасности Иван Варченко в эфире телемарафона "FreeДом". Он отметил, что донецкое направление остается самым горячим.

"Можно прогнозировать, что, конечно, и Бахмут, и Авдеевка наша, и Краматорск вместе со Славянском будут сейчас основной целью российского режима", – подчеркнул Варченко.

При этом он отметил, что сейчас нет никаких внятных признаков того, что России вообще удастся это сделать в будущем. Поэтому власти страны-агрессора пытаются что-то придумать и выкрутиться из этой ситуации.

"Вот сейчас они говорили о великой гуманистической миссии русского народа. Видите ли, они не хотят убивать мирное население. После того, как они убили десятки тысяч украинских граждан", – отмечает эксперт.

Напомним, экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес считает, что Украина до конца года могла бы отбросить российских оккупантов на позиции 23 февраля. Однако для этого нужно, чтобы Запад поставлял оружие в достаточных объемах.

Ранее журналисты The New York Times отмечали, что президент страны-агрессора России Владимир Путин принял решение увеличить численность российской армии из-за ожидания затяжной войны против Украины. Они предполагают, что, вероятно, боевые действия затянутся до следующей зимы, или даже дольше.

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