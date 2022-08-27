"Высокоточное оружие у них уже на грани": в разведке рассказали, велик ли еще у РФ запас ракет

Запуск русской ракеты "Калибр" / коллаж Минобороны РФ / https://ua.depositphotos.com/

В войне против Украины российские оккупанты уже потратили большую часть из своего запаса ракет (около 55%). Об этом заявил офицер Главного управления разведки украинского Минобороны Вадим Скибицкий в интервью порталу "РБК-Украина".

По его данным, у русских оккупантов сейчас крайне сложная ситуация с высокоточными ракетами "Искандер" и "Калибр".

По подсчетам ГУР, у противника осталось не более 45% тех ракет, которые были до начала полномасштабного вторжения в Украину.

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"Искандеров" страна-агрессор использовала в процентном соотношении больше всего (их осталось примерно 20%, а может быть, даже меньше) Сложная ситуация с теми же "Калибрами", это достаточно эффективная ракета, но их количество не так велико. Поэтому они (россияне – Главред) используют эти X-22 и С-300 в наземном варианте. Но эти запасы иссякают", – заявил Скибицкий.

То есть русские оккупанты будут все активней и активней использовать против Украины менее точные ракеты, сказал представитель ГУР.

"По всем нормативным документам они должны иметь 30% резерва, а его по некоторым видам ракет уже почти нет. Например, по тем же "Искандерам". Поэтому они будут использовать другие способы поражения. Они сейчас активно используют "Ураган", "Смерч" – это то, что позволяет производить обстрел на короткой дистанции, на 70-80, максимум до 100 километров", – подытожил он.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов сообщал о том, что система украинской противовоздушной обороны построена в основном еще во времена СССР и потому не может сбивать абсолютно все ракеты, которыми Россия обстреливает Украину.

По словам эксперты, пока не закончится украино-российская война, не только Киев, но и вся Украина будет жить с постоянным ощущением опасности.

"У нас ракеты летают по всей территории Украины. Мы пытаемся их сбивать имеющимися средствами ПВО, но они у нас еще с советских времен и вообще не предназначены для противоракетной обороны. Вся Украина живет в таком режиме, примерно как Израиль, что может прилететь в любой город в любое время", — объяснил он.

Позднее Алексей Резников, министр обороны Украины, говорил - Великобритания, Дания, Нидерланды и другие государства предоставляют Украине противокорабельные ракеты Harpoon. Речь идет о пусковых установках, которые можно запускать с кораблей и поражать морские объекты противника. ВСУ ставят перед собой задачу при помощи таких ракет освободить свои морские порты от блокады со стороны России.

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