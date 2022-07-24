Военный эксперт спрогнозировал, какие и сколько ракет осталось в России

Военный эксперт ответил, какие и сколько ракет осталось в России / УНИАН, скрин из видео

Россияне и дальше продолжат обстреливать ракетами те города, которые находятся в зоне среднего поражения. Об этом в комментарии "24 каналу" сказал военный эксперт Петр Черник.

По его словам, действительно качественные ракеты у россиян практически закончились.

"И тех славных "Кинжалов", которые только один раз использовали по Украине, всего 40 штук", – сказал эксперт.

Тем не менее, говорит эксперт, все еще есть у оккупантов огромный запас ракет со средним радиусом действия с дальностью стрельбы от 180 до 280 километров.

"Речь идет о ракетах Х-31 и Х-59. Совокупно, на мой взгляд, россияне выстрелили только в пределах 30% всех своих запасов – как новых, так и советских", – отметил Черник.

Поскольку россияне будут бить ракетами по украинским городам, эксперт призвал украинцев ни в коем случае не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

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Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов сообщал о том, что система украинской противовоздушной обороны построена в основном еще во времена СССР и потому не может сбивать абсолютно все ракеты, которыми Россия обстреливает Украину.

По словам эксперты, пока не закончится украино-российская война, не только Киев, но и вся Украина будет жить с постоянным ощущением опасности.

"У нас ракеты летают по всей территории Украины. Мы пытаемся их сбивать имеющимися средствами ПВО, но они у нас еще с советских времен и вообще не предназначены для противоракетной обороны. Вся Украина живет в таком режиме, примерно как Израиль, что может прилететь в любой город в любое время", — объяснил он.

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