Как правильно заморозить кукурузу на зиму — чтобы сохранить её сладкий вкус

Как правильно заморозить кукурузу на зиму. Нужно ли бланшировать кукурузу перед замораживанием и что будет, если этого не сделать.

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Как заморозить кукурузу на зиму / Коллаж: Главред, скриншоты

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Как правильно заморозить кукурузу

Зачем бланшировать початки перед замораживанием

Можно ли замораживать кукурузу сырой

Свежая сладкая кукуруза быстро теряет свои вкусовые качества после сбора. Натуральные сахара постепенно превращаются в крахмал, из-за чего зерна становятся менее сладкими. Чтобы сохранить вкус и текстуру овоща на зиму, его нужно правильно заморозить - Главред расскажет, как это сделать правильно.

Как выбрать кукурузу для замораживания

По данным издания Southern Living, успех длительного хранения в первую очередь зависит от свежести початков и правильной подготовки.

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Для замораживания подходит только свежая кукуруза. Качественный початок имеет плотные ярко-зеленые листья, влажные волокна на верхушке и упругие, хорошо сформированные зерна по всей длине.

Не стоит разворачивать листья при покупке, ведь после этого початок быстрее теряет влагу и свежесть.

Зачем бланшировать кукурузу перед замораживанием

Бланширование - один из важнейших этапов заготовки. Оно останавливает действие ферментов, благодаря чему после размораживания кукуруза лучше сохраняет цвет, сладкий вкус и плотную текстуру.

Очищенные початки опускают в кипящую воду на 5–6 минут. Время отсчитывают сразу после погружения, не дожидаясь повторного закипания. Затем кукурузу сразу перекладывают в ледяную воду, чтобы остановить процесс приготовления, после чего тщательно обсушивают бумажными полотенцами.

Видео о том, как заморозить кукурузу на зиму, можно посмотреть здесь:

Как заморозить кукурузу целыми початками или зернами

После бланширования кукурузу можно замораживать как целыми початками, так и отдельными зернами.

В первом случае сухие початки складывают в пакеты для заморозки, максимально удаляют воздух и подписывают дату заготовки.

Если нужно заморозить зерна, их срезают острым ножом с вертикально установленного початка, собирают кукурузный сок обратной стороной ножа, расфасовывают в пакеты и замораживают тонким слоем. Очищенные початки без зерен также можно оставить в морозильной камере - они прекрасно подойдут для приготовления овощного бульона.

Можно ли замораживать кукурузу без бланширования

Если времени на предварительную обработку нет, кукурузу можно заморозить сырой. Для этого очищенные початки или срезанные зерна сразу упаковывают в пакеты для морозильной камеры.

Такой способ значительно быстрее, однако после размораживания кукуруза станет менее упругой. Именно поэтому её лучше использовать для запеканок, пудингов, кукурузного хлеба и других блюд, где текстура не имеет решающего значения.

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Об источнике: Southern Living Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США. В журнале Southern Living есть следующие рубрики: кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;

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