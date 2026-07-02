Зачем добавлять соль в воду для замораживания — главная польза в жару

Как хранить продукты в темноте во время отключений электричества и почему этот способ работает. Как это сделать с помощью солевого раствора.

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Замороженные бутылки с солью / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Зачем добавлять соль в воду для замораживания

Как разместить бутылки в холодильнике

Какие продукты портятся быстрее всего

Длительные отключения электроэнергии заставляют искать эффективные способы сохранить свежесть продуктов. Одна из главных задач - поддерживать низкую температуру в холодильнике. Для этого не обязательно покупать специальные аккумуляторы холода - их легко сделать самостоятельно из подручных средств. Главред расскажет, как это сделать.

Как сообщает издание Dytyna, опытные хозяева давно пользуются простым и проверенным способом - замораживают обычную воду с добавлением поваренной соли.

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Почему солевой раствор дольше сохраняет холод

Обычный лёд тает довольно быстро. Если же добавить в воду соль, меняются её физические свойства. Солевой раствор имеет более низкую температуру замерзания, а при таянии дольше сохраняет холод.

В результате такой самодельный аккумулятор холода нагревается медленнее, чем обычный лёд, что помогает дольше поддерживать низкую температуру внутри холодильника.

Как сделать самодельный аккумулятор холода

Процесс занимает всего несколько минут.

Соблюдайте правильные пропорции

Растворите 2 столовые ложки поваренной соли в 1 литре воды.

Используйте прочные пластиковые бутылки

Лучше подготовить несколько бутылок разного объема - например, 0,5 л и 1,5 л. Их будет удобнее размещать между продуктами.

Не наполняйте бутылки доверху

Оставляйте примерно 10–15 % свободного пространства. При замерзании вода расширяется, поэтому переполненная емкость может треснуть.

Заморозьте раствор

Плотно закройте бутылки и оставьте их в морозильной камере до полного замерзания.

Видео о том, как сохранить продукты в холодильнике при отключении электричества, можно посмотреть здесь:

Как правильно использовать бутылки во время отключения света

Чтобы этот способ был максимально эффективным, придерживайтесь нескольких простых правил.

Ставьте бутылки на верхнюю полку

Как только отключится электричество, перенесите замороженные бутылки из морозильной камеры в холодильное отделение и разместите их на верхних полках. Поскольку холодный воздух тяжелее теплого, он будет постепенно опускаться вниз и охлаждать всё пространство.

Не открывайте холодильник без необходимости

Каждый раз, когда вы открываете дверцу, внутрь попадает тёплый воздух. Из-за этого температура быстрее повышается, а лёд тает значительно быстрее.

Особенно внимательно следите за скоропортящимися продуктами

Даже если продукты внешне выглядят нормально, перепады температур способствуют активному размножению бактерий. Быстрее всего портятся молоко и кисломолочные продукты, свежее мясо, рыба, готовые блюда, колбасные изделия и десерты с кремом.

Могут ли солевые бутылки полностью заменить холодильник

Самодельные аккумуляторы холода не способны охладить уже нагревшийся холодильник или заморозить продукты.

Их главная задача - замедлить повышение температуры внутри холодильника и помочь сохранить продукты свежими в течение нескольких часов после отключения электроэнергии. Лучше всего этот способ работает летом, когда из-за жары холодильник без питания нагревается особенно быстро.

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