Гарантированно испортятся в морозилке: каким продуктам точно там не место

Низкие температуры могут превратить любимую еду в несъедобную массу.

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Что нельзя замораживать / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Какие продукты нельзя хранить в морозилке

Как правильно замораживать продукты

Морозильная камера - настоящий спаситель для тех, кто стремится уменьшить количество пищевых отходов и сэкономить время на приготовлении пищи. Однако слепое замораживание всего подряд может испортить не только текстуру продуктов, но и ваш аппетит. Эксперты предупреждают, что низкие температуры способны превратить любимую еду в несъедобную массу.

Главред рассказывает, для каких продуктов морозилка должна стать зоной строгого табу, а что, наоборот, будет храниться там месяцами без потери качества.

Что не стоит замораживать

Резкое понижение температуры разрушает структуру многих продуктов из-за замерзания воды или распада эмульсий. Вот список продуктов, которым морозилка противопоказана:

Водянистые овощи и зелень (салаты, огурцы, помидоры): листья рукколы, шпината или салата, а также свежие огурцы после размораживания превращаются в мягкую, водянистую кашу из-за кристаллов льда, разрушающих клеточные оболочки. Помидоры также теряют упругость и подойдут разве что для борща или соусов, но точно не для летнего салата.

листья рукколы, шпината или салата, а также свежие огурцы после размораживания превращаются в мягкую, водянистую кашу из-за кристаллов льда, разрушающих клеточные оболочки. Помидоры также теряют упругость и подойдут разве что для борща или соусов, но точно не для летнего салата. Сырой картофель: крахмал под действием холода меняет свою структуру, из-за чего корнеплод становится сладковатым, а после приготовления приобретает неприятную зернистую текстуру.

Молочные продукты и соусы (майонез, сметана, йогурт, мягкие сыры): майонез просто распадется на масло и воду, а йогурт, сметана и нежные сыры (рикотта, брынза, маскарпоне) расслоятся, станут комками и выделят сыворотку.

майонез просто распадется на масло и воду, а йогурт, сметана и нежные сыры (рикотта, брынза, маскарпоне) расслоятся, станут комками и выделят сыворотку. Яйца в скорлупе: физика против такого эксперимента - жидкость внутри яйца при замерзании расширяется, что гарантированно приведет к трещинам на скорлупе и попаданию внутрь бактерий.

физика против такого эксперимента - жидкость внутри яйца при замерзании расширяется, что гарантированно приведет к трещинам на скорлупе и попаданию внутрь бактерий. Готовые макароны и жареные блюда: вареная паста после морозилки слипнется в сплошной комок (если она не была заморожена сразу в соусе). А картофель фри или отбивные в панировке навсегда потеряют свою фирменную хрустящую корочку, став влажными.

вареная паста после морозилки слипнется в сплошной комок (если она не была заморожена сразу в соусе). А картофель фри или отбивные в панировке навсегда потеряют свою фирменную хрустящую корочку, став влажными. Тыквенные и цитрусовые (арбуз, дыня): они теряют форму и быстро теряют сок. Их будущее после морозилки - исключительно смузи или коктейли.

Идеальные кандидаты для длительной заморозки

В отличие от вышеперечисленных "капризных" продуктов, для морозильной камеры прекрасно подходят:

Овощи и ягоды: брокколи, цветная капуста, зеленый горошек, фасоль, ягоды и зелень.

брокколи, цветная капуста, зеленый горошек, фасоль, ягоды и зелень. Мясные и рыбные продукты: сырое мясо, птица, рыба и фарш.

сырое мясо, птица, рыба и фарш. Готовые блюда и полуфабрикаты: домашние пельмени, вареники, свежий хлеб, концентрированные бульоны, готовые супы и рагу.

5 золотых правил правильной заморозки

Чтобы морозильная камера работала на благо вашего здоровья и кошелька, придерживайтесь основных правил замораживания:

Никогда не кладите горячие или даже тёплые блюда в камеру - это повысит общую температуру и повредит соседние продукты. Используйте специальные пакеты с застежкой-молнией или плотные контейнеры. Перед закрытием пакета выдавливайте из него как можно больше воздуха, чтобы избежать "морозного ожога" продуктов. Всегда маркируйте упаковку, указывая дату замораживания. Никогда не замораживайте продукты повторно, если они уже полностью оттаяли - это прямой путь к размножению бактерий.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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