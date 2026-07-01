Гарантированно испортятся в морозилке: каким продуктам точно там не место

Вы узнаете:
- Какие продукты нельзя хранить в морозилке
- Как правильно замораживать продукты
Морозильная камера - настоящий спаситель для тех, кто стремится уменьшить количество пищевых отходов и сэкономить время на приготовлении пищи. Однако слепое замораживание всего подряд может испортить не только текстуру продуктов, но и ваш аппетит. Эксперты предупреждают, что низкие температуры способны превратить любимую еду в несъедобную массу.
Главред рассказывает, для каких продуктов морозилка должна стать зоной строгого табу, а что, наоборот, будет храниться там месяцами без потери качества.
Что не стоит замораживать
Резкое понижение температуры разрушает структуру многих продуктов из-за замерзания воды или распада эмульсий. Вот список продуктов, которым морозилка противопоказана:
- Водянистые овощи и зелень (салаты, огурцы, помидоры): листья рукколы, шпината или салата, а также свежие огурцы после размораживания превращаются в мягкую, водянистую кашу из-за кристаллов льда, разрушающих клеточные оболочки. Помидоры также теряют упругость и подойдут разве что для борща или соусов, но точно не для летнего салата.
- Сырой картофель: крахмал под действием холода меняет свою структуру, из-за чего корнеплод становится сладковатым, а после приготовления приобретает неприятную зернистую текстуру.
- Молочные продукты и соусы (майонез, сметана, йогурт, мягкие сыры): майонез просто распадется на масло и воду, а йогурт, сметана и нежные сыры (рикотта, брынза, маскарпоне) расслоятся, станут комками и выделят сыворотку.
- Яйца в скорлупе: физика против такого эксперимента - жидкость внутри яйца при замерзании расширяется, что гарантированно приведет к трещинам на скорлупе и попаданию внутрь бактерий.
- Готовые макароны и жареные блюда: вареная паста после морозилки слипнется в сплошной комок (если она не была заморожена сразу в соусе). А картофель фри или отбивные в панировке навсегда потеряют свою фирменную хрустящую корочку, став влажными.
- Тыквенные и цитрусовые (арбуз, дыня): они теряют форму и быстро теряют сок. Их будущее после морозилки - исключительно смузи или коктейли.
Идеальные кандидаты для длительной заморозки
В отличие от вышеперечисленных "капризных" продуктов, для морозильной камеры прекрасно подходят:
- Овощи и ягоды: брокколи, цветная капуста, зеленый горошек, фасоль, ягоды и зелень.
- Мясные и рыбные продукты: сырое мясо, птица, рыба и фарш.
- Готовые блюда и полуфабрикаты: домашние пельмени, вареники, свежий хлеб, концентрированные бульоны, готовые супы и рагу.
5 золотых правил правильной заморозки
Чтобы морозильная камера работала на благо вашего здоровья и кошелька, придерживайтесь основных правил замораживания:
- Никогда не кладите горячие или даже тёплые блюда в камеру - это повысит общую температуру и повредит соседние продукты.
- Используйте специальные пакеты с застежкой-молнией или плотные контейнеры.
- Перед закрытием пакета выдавливайте из него как можно больше воздуха, чтобы избежать "морозного ожога" продуктов.
- Всегда маркируйте упаковку, указывая дату замораживания.
- Никогда не замораживайте продукты повторно, если они уже полностью оттаяли - это прямой путь к размножению бактерий.
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Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
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