Потребление больше на 20%: что сделать с морозилкой, чтобы не переплачивать

Вы узнаете:
- Почему морозильная камера потребляет много электроэнергии
- Как избавиться от льда в морозильной камере
Если платежка за электроэнергию растет, а при этом тариф не меняется, причиной может быть морозильная камера, а именно лед в ней. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Диана Головец.
Главред узнал, что, по ее словам, даже два миллиметра льда в морозильной камере увеличивают потребление на 20%. А лед во время отключений нарастает с большей интенсивностью. Однако от него можно избавиться, чтобы не переплачивать за свет.
Как разморозить морозильную камеру
Головец рассказала, что во время размораживания своей морозильной камеры перепробовала все популярные методы. В частности, она сбивала лед молотком, грела морозильную камеру феном и ставила кастрюлю с горячей водой внутрь.
Блогер отметила, что в ее случае по отдельности эти лайфхаки были малоэффективными, ведь морозильная камера была вся покрыта льдом. Но после комплексного использования морозильную камеру удалось полностью очистить от наледи льда.
О персоне: Диана Головец
Диана Головец — украинская блогерша, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом своей мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.
