Потребление больше на 20%: что сделать с морозилкой, чтобы не переплачивать

Единица знают, из-за чего морозильная камера "бьет по кошельку".

Простое действие с морозилкой сократит потребление электроэнергии / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Почему морозильная камера потребляет много электроэнергии

Как избавиться от льда в морозильной камере

Если платежка за электроэнергию растет, а при этом тариф не меняется, причиной может быть морозильная камера, а именно лед в ней. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Диана Головец.

Главред узнал, что, по ее словам, даже два миллиметра льда в морозильной камере увеличивают потребление на 20%. А лед во время отключений нарастает с большей интенсивностью. Однако от него можно избавиться, чтобы не переплачивать за свет.

Как разморозить морозильную камеру

Головец рассказала, что во время размораживания своей морозильной камеры перепробовала все популярные методы. В частности, она сбивала лед молотком, грела морозильную камеру феном и ставила кастрюлю с горячей водой внутрь.

Блогер отметила, что в ее случае по отдельности эти лайфхаки были малоэффективными, ведь морозильная камера была вся покрыта льдом. Но после комплексного использования морозильную камеру удалось полностью очистить от наледи льда.

О персоне: Диана Головец Диана Головец — украинская блогерша, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом своей мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

