Зачем на унитазе 2 кнопки: истинное назначение удивит многих

Далеко не все знают истинное назначение этих кнопок.

Зачем на унитазе две кнопки - когда нажимать маленькую и большую кнопки / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Многие замечали, что современные унитазы оборудованы двумя кнопками на сливом бачке - одна больше, другая меньше. На первый взгляд может показаться, что это просто дизайнерское решение или удобство для пользователя.

На самом деле, как пишет Times of India, двойная кнопка имеет четкое функциональное назначение.

Зачем на унитазе две кнопки

Многие люди либо нажимают обе одновременно, когда нужно смыть воду, либо выбирают какую-то одну наугад. Впрочем, между ними точно есть разница, и использовать их нужно в разных ситуациях.

Меньшая кнопка отвечает за частичный слив - она расходует примерно от 3 до 4,5 литров воды. Это оптимально для ситуаций, когда нет необходимости в большом количестве воды. Большая кнопка запускает полный слив, который использует от 6 до 9 литров. Такой режим нужен тогда, когда необходимо обеспечить более тщательную очистку чаши.

Традиционные модели унитазов с одной кнопкой расходуют значительно больше - от 9 до 12 литров за каждое нажатие. Если подсчитать, то именно туалет является одним из крупнейших источников расхода воды в доме.

Двойная система слива существенно сокращает эти расходы - при условии правильного использования жители одного дома могут сэкономить до 20 тысяч литров воды в год. Это эквивалент более сотни полностью наполненных ванн.

