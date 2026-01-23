Укр
Находка заставила онеметь: обычная покупка в секонд-хенде обернулась сюрпризом

Алексей Тесля
23 января 2026, 17:29
Обычная находка из комиссионного магазина неожиданно превратилась в нечто большее.
сумочка
Женщину поразила находка в купленной сумочке / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Anna, Pexels/pedro furtado

Жительница США столкнулась с неожиданной находкой после покупки сумки в магазине подержанных вещей в Техасе.

Открыв приобретение, она обнаружила внутри то, чего совершенно не ожидала увидеть, пишет Newsweek.

Джилл Лоусон Мандоза проживает в Оклахома-Сити, однако по работе часто находится в разъездах. Несмотря на неудобства кочевого образа жизни, он даёт ей возможность посещать значительно больше секонд-хендов, чем большинству охотников за выгодными покупками.

За годы таких поездок Мандоза не раз находила удачные приобретения и сталкивалась с необычными сюрпризами. Очередной случай произошёл в магазине Goodwill в городе Кэти, штат Техас. Среди вещей на полке её внимание привлекла старая кожаная сумка без опознавательных брендов. Цена показалась заманчивой — всего 6,99 доллара.

Покупка не казалась чем-то особенным: женщина решила, что при желании сможет перепродать сумку в интернете за те же деньги или немного дороже. Однако обычная находка из комиссионного магазина неожиданно превратилась в нечто большее, когда она решила внимательнее осмотреть содержимое.

На дне сумки Мандоза обнаружила таблетку. Как выяснилось позже, это был перкоцет — рецептурное обезболивающее, содержащее оксикодон и парацетамол.

Такая находка сильно удивила покупательницу. По её словам, таблетка обнаружилась в тот момент, когда она проверяла сумку на наличие повреждений. Женщина призналась, что была шокирована, ведь подобные предметы могли бы оказаться и в сумках, предназначенных для детей.

Объяснить, каким образом лекарство попало внутрь сумки, Мандоза не смогла. Она предположила, что владельцы нередко жертвуют вещи, не проверяя их содержимое, а сами препараты сегодня редко хранятся в оригинальной упаковке. Вероятно, сотрудники магазина приняли таблетку за безобидное средство, например лекарство от аллергии.

В секонд-хенде нашли настоящее "сокровище": что известно

Рутинный визит в комиссионный магазин стал неожиданным потрясением для жительницы США. В одном из секонд-хендов Южной Каролины её внимание привлекла масляная картина, внешне напоминавшая произведение из музейной коллекции. Судя по габаритам полотна, качеству рамы и степени сохранности, эксперты оценивают потенциальную стоимость находки в диапазоне от 1200 до 2800 долларов.

Ранее сообщалось о том, что женщина наткнулась на жуткую находку в детской книжке. Американка не на шутку испугалась от увиденного в книге.

Как сообщал ранее Главред, мужчина нашел странный сундук в саду. Пользователи разделились в своей версии о том, что именно нашел мужчина.

Также мы писали, что мужчина сорвал джекпот, купив курточку в секонд-хенде. Историей он поделился на платформе Reddit. По его словам, во время обычного похода по благотворительному магазину его внимание привлекла куртка.

Об источнике: Newsweek

Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

08:14

От взрывов "тряслись стены": в Пензе: дроны атаковали нефтебазу и ТЭЦ

