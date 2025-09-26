Женщина наткнулась на жуткую находку в детской книжке: что она увидела

Основное:
- Находка напугала американку
- Женщина нашла жуткую записку в детской книжке
Семейный поход в благотворительный магазин обернулся настоящим приключением. Мать с дочерью просматривали книги и в одной из них нашли неожиданное послание. Главред узнал, что именно было написано в книге и какой была реакция семьи на это сообщение.
Американка, по имени Кейтлин поделилась историей, которая случилась с ней в благотворительном магазине на платформе Reddit. Кейтлин сфотографировала записку.
"Надеюсь, однажды наши дети будут читать эту историю вместе с нами... но выбор за тобой, дорогая. Я люблю тебя, но ты разбиваешь мне сердце. Я больше не выдерживаю", - говорилось в найденной записке.
В комментарии для Newsweek Кейтлин призналась, что текст вызвал у нее шок и "холод". Она назвала послание манипулятивным и решила не покупать книгу, чтобы не "брать негативную энергию" домой.
Записка стала предметом горячего обсуждения на Reddit. Многие пользователи предполагали, что ее написал муж своей жене и матери своих детей.
Кейтлин подытожила, что лучше всего ее находку описал один из комментаторов: "Эта книга будто с призраком - если не человеческим, то с призраком самой идеи".
Читайте также:
- Хуже любого кошмара: женщина описала то, что увидела в аду после смерти
- Можно ли давать вещи после захода солнца: священник ответил
- Загадка тысячелетия: археологи приблизились к открытию Эдемского сада
Об источнике: Newsweek
Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред