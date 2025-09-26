Женщина наткнулась на жуткую находку в детской книжке: что она увидела

Американка не на шутку испугалась от увиденного в книге.

Семейный поход в благотворительный магазин обернулся настоящим приключением. Мать с дочерью просматривали книги и в одной из них нашли неожиданное послание. Главред узнал, что именно было написано в книге и какой была реакция семьи на это сообщение.

Американка, по имени Кейтлин поделилась историей, которая случилась с ней в благотворительном магазине на платформе Reddit. Кейтлин сфотографировала записку.

"Надеюсь, однажды наши дети будут читать эту историю вместе с нами... но выбор за тобой, дорогая. Я люблю тебя, но ты разбиваешь мне сердце. Я больше не выдерживаю", - говорилось в найденной записке.

Найденная записка в детской книжке / фото: reddit

В комментарии для Newsweek Кейтлин призналась, что текст вызвал у нее шок и "холод". Она назвала послание манипулятивным и решила не покупать книгу, чтобы не "брать негативную энергию" домой.

Записка стала предметом горячего обсуждения на Reddit. Многие пользователи предполагали, что ее написал муж своей жене и матери своих детей.

Кейтлин подытожила, что лучше всего ее находку описал один из комментаторов: "Эта книга будто с призраком - если не человеческим, то с призраком самой идеи".

