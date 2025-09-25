Хуже любого кошмара: женщина описала то, что увидела в аду после смерти

Кратко:
- Бриджит Кэндис впала в кому и утверждает, что видела ад
- В аду жизнь женщины якобы "взвешивали на весах"
- В отчаянии она начала звать Иисуса
Американская медсестра Бриджит Кэндис рассказала, что пережила почти смертельный опыт после опасной реакции на прививку от коронавируса COVID-19. Женщина впала в кому и, как она утверждает, видела, что происходит в аду с грешниками.
Как пишет издание Mirror, у большинства людей, которые были привиты от коронавируса COVID-19 не было никаких побочных эффектов. Однако у Бриджит Кэндис простой укол спровоцировал опасную для жизни реакцию, которая едва не привела её к смерти.
Вскоре после вакцинации у женщины началась сердечная аритмия, панические атаки и проблемы с дыханием. Коллеги списывали ее симптомы на усталость и стресс. Она же пыталась заглушить тревогу алкоголем, однако состояние только ухудшалось.
"Где-то через несколько недель я почувствовала боль в горле, у меня появился странный кашель, и я стала говорить людям, что что-то не так. Мне кажется, я не могу дышать", - рассказала Бриджит.
Пристрастие женщины к алкоголю достигло критической точки.
"Я начала терять сознание, и у меня было такое чувство, что я просто не могла дышать", - вспоминает женщина.
В конце концов, она нашла отоларинголога, который ей поверил: "Она осмотрела меня и сказала: „Боже мой, я не знаю, как вы ещё живы, но вы живы, и вам нужно срочно ехать в хирургию. Ваши дыхательные пути размером с карандашный грифель или меньше"".
Что человек чувствует в аду
Со временем дела Бриджит пошли еще хуже, и она впала в кому. Именно тогда она стала видеть, как она говорит, картинки из ада.
По словам женщины, вместе с другими людьми ее "перенесли" в демоническое царство. Странное белесое существо, напоминавшее одного из древнеегипетских богов, привязало её к кровати. Бриджит утверждает, что это существо "взвешивало ее жизнь на весах".
Медсестра утверждает, что узнала, какое наказание в аду, и стала свидетелем многочисленных пыток:
- семью заставляли снова и снова смотреть, как казнят их детей;
- мужчина должен был стрелять в собственного ребенка, прикованного к стене;
- людей сжигали заживо или заставляли бесконечно переживать свои величайшие страхи.
В конце концов, по словам женщины, мучения стали переживать и она сама.
Бриджит рассказала, что в отчаянии она начала звать на помощь Иисуса. Это произошло на девятый или десятый день.
После выздоровления женщина полностью изменила свою жизнь: отказалась от алкоголя, посвятила себя вере и теперь активно рассказывает о пережитом, призывая людей задуматься о духовности.
Смотрите видео - Медсестра из США рассказала, что происходит в аду:
Ранее Главред писал, в Чернобыле зафиксировали странное явление. Возле ЧАЭС скапливаются безногие ящерицы.
Вам также может быть интересно:
- Если человек пропал без вести, как за него молиться: священник ответил
- Жил на $1 в день: глава успешной компании отказался от миллиардов
- Женщина наткнулась на фото кошки в архиве и поразила Сеть: что скрывает снимок
Об источнике: The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред