Хуже любого кошмара: женщина описала то, что увидела в аду после смерти

Медсестра пережила кому после COVID-прививки и описала, что видела в аду / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Американская медсестра Бриджит Кэндис рассказала, что пережила почти смертельный опыт после опасной реакции на прививку от коронавируса COVID-19. Женщина впала в кому и, как она утверждает, видела, что происходит в аду с грешниками.

Как пишет издание Mirror, у большинства людей, которые были привиты от коронавируса COVID-19 не было никаких побочных эффектов. Однако у Бриджит Кэндис простой укол спровоцировал опасную для жизни реакцию, которая едва не привела её к смерти.

Вскоре после вакцинации у женщины началась сердечная аритмия, панические атаки и проблемы с дыханием. Коллеги списывали ее симптомы на усталость и стресс. Она же пыталась заглушить тревогу алкоголем, однако состояние только ухудшалось.

"Где-то через несколько недель я почувствовала боль в горле, у меня появился странный кашель, и я стала говорить людям, что что-то не так. Мне кажется, я не могу дышать", - рассказала Бриджит.

Пристрастие женщины к алкоголю достигло критической точки.

"Я начала терять сознание, и у меня было такое чувство, что я просто не могла дышать", - вспоминает женщина.

В конце концов, она нашла отоларинголога, который ей поверил: "Она осмотрела меня и сказала: „Боже мой, я не знаю, как вы ещё живы, но вы живы, и вам нужно срочно ехать в хирургию. Ваши дыхательные пути размером с карандашный грифель или меньше"".

Что человек чувствует в аду

Со временем дела Бриджит пошли еще хуже, и она впала в кому. Именно тогда она стала видеть, как она говорит, картинки из ада.

По словам женщины, вместе с другими людьми ее "перенесли" в демоническое царство. Странное белесое существо, напоминавшее одного из древнеегипетских богов, привязало её к кровати. Бриджит утверждает, что это существо "взвешивало ее жизнь на весах".

Медсестра утверждает, что узнала, какое наказание в аду, и стала свидетелем многочисленных пыток:

семью заставляли снова и снова смотреть, как казнят их детей;

мужчина должен был стрелять в собственного ребенка, прикованного к стене;

людей сжигали заживо или заставляли бесконечно переживать свои величайшие страхи.

В конце концов, по словам женщины, мучения стали переживать и она сама.

Бриджит рассказала, что в отчаянии она начала звать на помощь Иисуса. Это произошло на девятый или десятый день.

После выздоровления женщина полностью изменила свою жизнь: отказалась от алкоголя, посвятила себя вере и теперь активно рассказывает о пережитом, призывая людей задуматься о духовности.

