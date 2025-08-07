В Киеве увеличилось число больных COVID-19: медики предупредили о новой волне вируса

Если по состоянию на 1 июля в инфекционных отделениях медучреждений находилось 15 больных, то сейчас - 68, в том числе 24 ребенка.

В Киеве увеличилось число больных COVID-19

Вы узнаете:

Кого госпитализируют в первую очередь

Правила, которые помогут не заразиться COVID-19

В Киеве за месяц более чем в четыре раза увеличилось количество людей, которые оказались в больницах с осложнениями от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения КГГА.

Как правило, госпитализируют тех, у кого течение болезни нельзя назвать легким, и кто нуждается в постоянном контроле медиков, серьезном лечении, кислородной поддержке и тому подобное.

В ведомстве также обратили внимание на то, что рост заболеваемости происходит на фоне более частых воздушных тревог и вынужденного пребывания жителей в убежищах.

"Мы снова и снова напоминаем: укрытие - это спасение! Но пребывание в замкнутых помещениях с ограниченными возможностями вентиляции повышает риск заражения, в частности COVID-19", - предостерегли в пресс-службе.

В Департаменте советуют горожанам не игнорировать тревоги и спускаться в укрытие, но при этом просят позаботиться о масках. Их использование в бомбоубежищах, подвалах, метро - один из самых эффективных способов профилактики вируса.

Правила, которые помогут не заразиться COVID-19:

не забывайте о маске в закрытых ограниченных пространствах и надевайте ее без всяких официальных распоряжений и решений. Здоровье человека - его зона ответственности.

регулярно мойте руки или пользуйтесь антисептиком;

оставайтесь дома и обращайтесь к врачу при первых симптомах.

