В Киеве увеличилось число больных COVID-19: медики предупредили о новой волне вируса

Виталий Кирсанов
7 августа 2025, 22:04
Если по состоянию на 1 июля в инфекционных отделениях медучреждений находилось 15 больных, то сейчас - 68, в том числе 24 ребенка.
Вы узнаете:

  • Кого госпитализируют в первую очередь
  • Правила, которые помогут не заразиться COVID-19

В Киеве за месяц более чем в четыре раза увеличилось количество людей, которые оказались в больницах с осложнениями от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения КГГА.

Если по состоянию на 1 июля в инфекционных отделениях медучреждений находилось 15 больных, то сейчас - 68, в том числе 24 ребенка.

Как правило, госпитализируют тех, у кого течение болезни нельзя назвать легким, и кто нуждается в постоянном контроле медиков, серьезном лечении, кислородной поддержке и тому подобное.

В ведомстве также обратили внимание на то, что рост заболеваемости происходит на фоне более частых воздушных тревог и вынужденного пребывания жителей в убежищах.

"Мы снова и снова напоминаем: укрытие - это спасение! Но пребывание в замкнутых помещениях с ограниченными возможностями вентиляции повышает риск заражения, в частности COVID-19", - предостерегли в пресс-службе.

В Департаменте советуют горожанам не игнорировать тревоги и спускаться в укрытие, но при этом просят позаботиться о масках. Их использование в бомбоубежищах, подвалах, метро - один из самых эффективных способов профилактики вируса.

Правила, которые помогут не заразиться COVID-19:

  • не забывайте о маске в закрытых ограниченных пространствах и надевайте ее без всяких официальных распоряжений и решений. Здоровье человека - его зона ответственности.
  • регулярно мойте руки или пользуйтесь антисептиком;
  • оставайтесь дома и обращайтесь к врачу при первых симптомах.

Как писал Главред, до 1,91 миллиона человек в год будут умирать непосредственно из-за устойчивости к противомикробным препаратам (УПП) — когда бактерии эволюционируют таким образом, что лекарства, которые обычно используются для борьбы с ними, больше не подействуют, говорится в исследовании ученых из Института показателей здоровья Вашингтонского университета (IHME).

Как различить обычную ОРИ, грипп и COVID-19. На первый взгляд все три заболевания кажутся похожими: имеют общие симптомы, одинаковые пути передачи, а начало болезни выглядит почти идентично. Однако, по словам экспертов, между ними существуют существенные различия, знание которых может быть критически важным.

Ранее ВОЗ объявлял оспу обезьян глобальной угрозой для здоровья, она распространялась в африканских странах, была опасность переброски вируса в Европу.

