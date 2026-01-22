Настоящие "термосы": какие старые дома дольше всего сохраняют тепло без отопления

На скорость охлаждения дома влияют десятки факторов.

https://glavred.info/life/nastoyashchie-termosy-kakie-starye-doma-dolshe-vsego-sohranyayut-teplo-bez-otopleniya-10734653.html Ссылка скопирована

За сколько часов замерзает квартира без отопления / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

Главное из новостей:

видео дня

Панелки остывают быстрее всего: за 6–12 часов температура падает с +18°C до +6°C

Хрущевки держат тепло немного дольше — до +6°C примерно за 14 часов

Сталинки остывают медленнее всего, сохраняя приемлемую температуру до суток

Этой зимой для многих украинцев ключевым стал вопрос не о погоде, а о том, сколько тепла удержит квартира после исчезновения электричества. Ответ зависит не только от погоды за окном или состояния отопления - решающую роль играет тип дома и его энергоэффективность.

Руководитель строительной бригады Владимир Соловко в комментарии для Новини.LIVE объяснил, что охлаждение жилья - это комплексный процесс, где материал стен является лишь одним из факторов.

Тепло активно "утекает" через старые окна, угловые стены, вентиляционные каналы и неутепленные фасады. Наиболее уязвимыми остаются дома советской застройки, которые об энергосбережении "не слышали" еще на этапе проектирования.

Панельные дома: самое быстрое падение температуры

Панельки 70–80-х годов демонстрируют худшие показатели. Бетон почти не удерживает тепло, а стыки между плитами работают как "мостики холода".

Через 6 часов после отключения света температура падает с +18°C до примерно +10°C.

За 12 часов в квартире может быть уже около +6°C — предел, при котором пребывание становится опасным для здоровья.

Хрущевки: держат дольше, но не спасают

Кирпичные хрущевки имеют определенный запас прочности благодаря толстым стенам, однако старые коммуникации и некачественные окна сводят преимущества на нет.

Через 8 часов температура опускается до +10°C.

Через 14 часов - до +6°C.

Сталинки: "термосы" среди старой застройки

Массивные стены толщиной до 70 см работают как естественный аккумулятор тепла. Такие дома медленно прогреваются, но и медленно остывают.

До +10°C температура снижается только за 10–12 часов.

Ощутимый холод в +6°C наступает примерно через сутки.

Как замедлить охлаждение жилья

Эксперты отмечают, что в случае длительного блэкаута главное — минимизировать теплопотери, в частности:

плотно закройте шторы;

завесьте окна одеялами или пледами;

перейдите в самую маленькую комнату;

держите двери закрытыми.

Впрочем, Соловко предупреждает: если отопление отсутствует более суток, температура в квартире почти сравнивается с внешней, и никакие бытовые хитрости этого не остановят.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Новости.LIVE Новости.LIVE – это украинский информационно-политический портал, который стремится предоставлять оперативную и эксклюзивную информацию о событиях в Украине и мире. Он входит в медиахолдинг "Live. Network". До 2022 года медиахолдинг "Live. Network" принадлежал депутату от пророссийской партии "ОПЗЖ" Вадиму Столару. В 2022 году его медиаактивы, включая "Новости.LIVE", купила предпринимательница Анна Ковалева. Принципы работы журналистов Новини.LIVE, как говорится на официальной странице: уважение к читателю и его право на правду

объективность и беспристрастность

полнота и всесторонний анализ информации

простота и доступность

отсутствие скрытой рекламы

уникальность и оперативность

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред