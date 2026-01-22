Настоящие "термосы": какие старые дома дольше всего сохраняют тепло без отопления

Главное из новостей:
- Панелки остывают быстрее всего: за 6–12 часов температура падает с +18°C до +6°C
- Хрущевки держат тепло немного дольше — до +6°C примерно за 14 часов
- Сталинки остывают медленнее всего, сохраняя приемлемую температуру до суток
Этой зимой для многих украинцев ключевым стал вопрос не о погоде, а о том, сколько тепла удержит квартира после исчезновения электричества. Ответ зависит не только от погоды за окном или состояния отопления - решающую роль играет тип дома и его энергоэффективность.
Руководитель строительной бригады Владимир Соловко в комментарии для Новини.LIVE объяснил, что охлаждение жилья - это комплексный процесс, где материал стен является лишь одним из факторов.
Тепло активно "утекает" через старые окна, угловые стены, вентиляционные каналы и неутепленные фасады. Наиболее уязвимыми остаются дома советской застройки, которые об энергосбережении "не слышали" еще на этапе проектирования.
Панельные дома: самое быстрое падение температуры
Панельки 70–80-х годов демонстрируют худшие показатели. Бетон почти не удерживает тепло, а стыки между плитами работают как "мостики холода".
- Через 6 часов после отключения света температура падает с +18°C до примерно +10°C.
- За 12 часов в квартире может быть уже около +6°C — предел, при котором пребывание становится опасным для здоровья.
Хрущевки: держат дольше, но не спасают
Кирпичные хрущевки имеют определенный запас прочности благодаря толстым стенам, однако старые коммуникации и некачественные окна сводят преимущества на нет.
- Через 8 часов температура опускается до +10°C.
- Через 14 часов - до +6°C.
Сталинки: "термосы" среди старой застройки
Массивные стены толщиной до 70 см работают как естественный аккумулятор тепла. Такие дома медленно прогреваются, но и медленно остывают.
- До +10°C температура снижается только за 10–12 часов.
- Ощутимый холод в +6°C наступает примерно через сутки.
Как замедлить охлаждение жилья
Эксперты отмечают, что в случае длительного блэкаута главное — минимизировать теплопотери, в частности:
- плотно закройте шторы;
- завесьте окна одеялами или пледами;
- перейдите в самую маленькую комнату;
- держите двери закрытыми.
Впрочем, Соловко предупреждает: если отопление отсутствует более суток, температура в квартире почти сравнивается с внешней, и никакие бытовые хитрости этого не остановят.
