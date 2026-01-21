Укр
Что делать, когда прорвало трубу: как выиграть время до приезда сантехника

Инна Ковенько
21 января 2026, 04:51
Правильная последовательность действий при прорывах поможет уменьшить ущерб и обеспечить безопасность до приезда мастера.
Что делать, когда прорвало трубу: как выиграть время до приезда сантехника
Что делать, когда прорвало трубу - как перекрыть воду в трубе/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Что делать, когда прорвало трубу
  • Как перекрыть воду в трубе

Авария в системе отопления всегда становится неожиданностью, особенно в холодный период. Как отмечает пользователь Тикток под ником Ivanisiknews, в такие моменты важно не растеряться, ведь первые минуты определяют масштаб последствий.

Главред собрал четкий алгоритм действий, чтобы стабилизировать ситуацию до приезда мастера.

Прежде всего нужно прекратить подачу воды. В квартире это делается обычно на стояке или с помощью запорных кранов, которые установлены на системе отопления. В частном доме перекрытие осуществляется возле котла или на вводе системы.

Также необходимо перекрыть краны на батарее, нужно закрутить краны на самом радиаторе - подачу и обратный отвод. Делать это рекомендуем плавно, без лишних усилий, чтобы не повредить вентиль.

После этого следует снизить давление в системе. Это можно сделать, открыв кран горячей воды или используя спускной клапан, если он предусмотрен конструкцией. Снижение давления поможет уменьшить интенсивность утечки и стабилизировать ситуацию.

Следующий шаг - локализация воды. Мебель следует отодвинуть от места аварии, подставить емкости для сбора жидкости, а электроприборы и розетки защитить от попадания влаги. Рекомендуем полностью обесточить помещение, чтобы избежать риска короткого замыкания.

Важно помнить, что самостоятельный ремонт не является решением. Использование герметиков или хомутов возможно только после охлаждения системы, но это временная мера. Полноценное восстановление должен выполнить специалист, поэтому вызов сантехника или мастера по отоплению - обязательный шаг.

Чтобы уменьшить риск подобных ситуаций, стоит проводить профилактику еще до начала отопительного сезона. Проверка состояния труб, кранов и радиаторов поможет выявить подтекание или коррозию, которые со временем только усугубляются. Не менее важно знать, где именно в вашем доме перекрывается вода. Это знание позволяет действовать быстро и эффективно, уменьшая последствия аварии еще до приезда специалиста.

Смотрите видео о том, что делать, когда прорвало трубу:

@ivanisiknews При прориві радіатора головне — швидко перекрити подачу, зупинити систему й мінімізувати збитки до приїзду майстра. #ivanisiknews#рекомендації#системаопалення#аварія#затопило♬ оригінальний звук - Анатолій Іванісік

Об источнике: IVANISIKNEWS

IVANISIKNEWS — медиаресурс, созданный Анатолием Иванисиком, предпринимателем с многолетним опытом в сфере строительства и инженерных систем. Аудитория канала — читатели, интересующиеся практическими советами, новостями и обзорами современных технологий, энергетики и инфраструктуры. Тематическая направленность блога охватывает тепловые технологии, монтажные решения, а также актуальные общественные и экономические события в Украине и Европе.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

отопление прорыв трубы лайфхак
