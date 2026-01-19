Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Как уберечь дымоход от сажи во время морозов: три золотых правила опытных печников

Дарья Пшеничник
19 января 2026, 20:39
60
Сажа в дымоходе не просто уменьшает силу тяги - ее накопление делает систему значительно более уязвимой к возгоранию.

Печь, дымоход
Как уберечь дымоход от сажи / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Главное из новостей:

видео дня
  • Зимой дымоходы быстро забиваются сажей, что ухудшает тягу и повышает риск пожара
  • Печники советуют правильно разжигать, добавлять натуральные добавки и регулярно чистить дымоход
  • Даже тонкий слой креозота может вызвать возгорание

С началом устойчивых морозов во многих домах резко увеличивается нагрузка на печи и камины. Из-за интенсивного использования дымоходы быстро обрастают сажей, что ухудшает тягу и создает опасные условия для возгорания.

Хмельницкие печники отмечают, что несколько простых действий способны существенно снизить риски и сделать отопление более эффективным, пишет РадиоТрек.

Правило №1: Разожгите правильно

Специалисты советуют начинать огонь с тонких щепок и мелких дров, постепенно увеличивая интенсивность горения. Равномерный поток воздуха помогает избежать чрезмерного задымления и способствует более полному сгоранию топлива.

Дополнительно эксперты по безопасности напоминают, что использование сырых или "зеленых" дров значительно увеличивает образование креозота — легковоспламеняющегося налета, который является одной из главных причин зимних пожаров в дымоходах.

Правило №2: Натуральные добавки против сажи

Печники рекомендуют время от времени добавлять в огонь 1–2 горсти хмеля, соломы или сушеных листьев березы или дуба. Такие природные материалы повышают температуру пламени, помогая сжигать мелкие частицы сажи еще до того, как они оседают на стенках дымохода.

Правило №3: Регулярная очистка

Очистка дымохода щеткой или прутом раз в 2–3 недели — минимум, который советуют местные мастера. При необходимости можно использовать соду или мыльный раствор для удаления легких наслоений.

В то же время международные стандарты безопасности рекомендуют хотя бы раз в сезон проводить профессиональный осмотр дымохода. Сертифицированные специалисты способны обнаружить трещины, скрытые засоры и опасные отложения креозота, которые не всегда заметны при домашнем осмотре.

Почему это важно

По данным специалистов, даже 3-4 миллиметра креозота могут стать причиной возгорания внутри дымохода. Неправильная тяга также способна вызвать попадание дыма в помещение, что не только вредит здоровью, но и повышает риск отравления угарным газом. Регулярное обслуживание и правильное розжигание позволяют избежать этих опасностей и сохранить тепло в доме без лишних рисков.

Вывод

Соблюдение трех базовых правил – правильное розжигание, использование натуральных добавок и регулярная очистка – в сочетании с периодическим профессиональным осмотром делает отопление более безопасным и значительно продлевает ресурс дымохода. Это простые шаги, которые могут уберечь дом от серьезных проблем в самые холодные месяцы года.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: РадиоТрек

РадиоТрек — украинский региональный новостной информационный сайт и онлайн-радио из Ровно. Публикует новости Ровенской области и Украины, развлекательный контент, интервью и собственные радиопрограммы.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    жилой дом лайфхак
    Новости партнеров

    Главное за день

    Ещё
    Угроза массированного обстрела: Зеленский предупредил о новом ударе РФ

    Угроза массированного обстрела: Зеленский предупредил о новом ударе РФ

    21:35Украина
    "Задача — создать купол над Украиной": Елизаров возглавил новое направление работы ПВО

    "Задача — создать купол над Украиной": Елизаров возглавил новое направление работы ПВО

    21:31Война
    Украина нанесла серию ударов по объектам РФ: есть подтвержденные попадания

    Украина нанесла серию ударов по объектам РФ: есть подтвержденные попадания

    21:11Война
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Жизнь трех знаков зодиака значительно улучшится после 25 января

    Жизнь трех знаков зодиака значительно улучшится после 25 января

    РФ подняла в небо Ту-95: названы сроки нового массированного удара по Украине

    РФ подняла в небо Ту-95: названы сроки нового массированного удара по Украине

    Такого не было нигде в мире: для чего в СССР строили мосты через многоэтажки

    Такого не было нигде в мире: для чего в СССР строили мосты через многоэтажки

    Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 20 января

    Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 20 января

    Карта Deep State онлайн за 19 января: что происходит на фронте (обновляется)

    Карта Deep State онлайн за 19 января: что происходит на фронте (обновляется)

    Последние новости

    22:01

    "Вова, который в Б-классе": Елена Зеленская дала трогательный комментарий о муже

    21:35

    Угроза массированного обстрела: Зеленский предупредил о новом ударе РФВидео

    21:31

    "Задача — создать купол над Украиной": Елизаров возглавил новое направление работы ПВО

    21:24

    Желтые пятна на потолке исчезнут за полчаса: домашний метод, который реально работает

    21:11

    Графики охватят весь день: как будут отключать свет в Днепре и области 20 январяФото

    Гороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака станут главными счастливчиками годаГороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака станут главными счастливчиками года
    21:11

    Украина нанесла серию ударов по объектам РФ: есть подтвержденные попадания

    20:42

    Малюк впервые после отставки встретился с Зеленским - какой "сюрприз" готовят для РФ

    20:39

    Как уберечь дымоход от сажи во время морозов: три золотых правила опытных печников

    20:32

    Морозы больше не страшны: чем утеплить двери, чтобы дома сразу стало теплоВидео

    Реклама
    19:19

    Эпоха закончилась: в Риме скончался основатель бренда Valentino

    19:13

    Взорван ЗРК, РСЗО, склады и подстанции РФ: детали мощных ударов СБС

    19:10

    Бои за Покровск продолжаются: что задумали оккупантымнение

    19:06

    РФ нарастила ударный потенциал: высокая угроза массированной атаки в ближайшее время

    19:04

    Обязательный техосмотр для всех авто: что изменится в 2026 году

    18:43

    Бюджетное решение для зимы: как устранить сквозняк из окон раз и навсегда

    18:35

    Россияне пошли на прорыв границы по новым направлениям - в ВСУ рассказали о боях

    18:20

    Вторник с дефицитом: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 20 января

    18:09

    Есть ли угроза коллапса: эксперт о сценарии полного отключения отопления в Киеве

    17:51

    Тернопольскую область накроет опасная погода – предупреждение от синоптиков

    17:47

    Будущие топ-трансферы "Динамо": тренер киевлян анонсировал уход трех игроков

    Реклама
    17:46

    Кошки это ненавидят: 6 неочевидных вещей, которые раздражают их больше всего

    17:45

    Москва боялась - зачем СССР похитил из Украины череп легендарного атамана СиркаВидео

    17:31

    "Жажда мести": Тарас Тополя заговорил об авторе скандального видео с его экс-женойФото

    17:21

    Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 20 января

    17:07

    РФ не может запускать ракеты с моря: в ВМС сказали, сколько продлится "пауза"

    17:02

    Путин взвинтит репрессии, но режим может рухнуть: раскрыт неожиданный сценарийВидео

    16:59

    Когда в Украине отменят чрезвычайную ситуацию в энергетике - названы четкие сроки

    16:39

    РФ собралась обстрелять подстанции АЭС: "Флеш" предупредил о риске катастрофы

    16:38

    Кремль через Медведчука отверг мирные переговоры по Украине – ISW

    16:28

    Россияне пытаются полностью изолировать важный город: в ВСУ оценили угрозу

    16:06

    Формула идеального завтрака: сколько варить яйца для правильной консистенции

    15:51

    Дома разрушены: Россия нанесла удар КАБами по Харькову, есть жертвы

    15:48

    Украина вырвала из рук РФ ключевой город фронта - Washington Post

    15:32

    Сильные морозы отступят, но ненадолго: когда погода в Украине изменится

    15:32

    Свекла сварится за 10 минут, если добавить всего один ингредиент: секретный трюк

    15:24

    "Шахеды" будут сбивать по-новому - какое решение готовит Украина

    15:19

    Как сказать по-украински "дедлайн" - слово, которое несправедливо забылиВидео

    15:15

    Холодный фронт не отступает: какая будет погода в Житомирской области 20–23 января

    14:48

    Нужно ли включать поворот на главной дороге: окончательный ответ инструктораВидео

    14:37

    Посланник Путина приедет в Давос для переговоров по Украине – Reuters

    Реклама
    14:31

    В Ровенской области от холода погибли два человека: детали трагедии

    13:59

    Мороз и гололед: какая погода будет сегодня в Харькове

    13:57

    Секретный объект СССР: где в Украине спрятана самая большая "тарелка" и что с ней стало

    13:56

    "Внутренний хаос": Вера Брежнева оказалась в Киеве и призналась в проблемах

    13:54

    Евро превысит психологический рубеж: озвучен тревожный прогноз по курсу

    13:34

    Китайский гороскоп на завтра 20 января: Драконам - потери, Свиньям - опасность

    13:21

    В Кремле похвастались, что Путина пригласили в Совет мира Трампа

    13:06

    Люди, родившиеся в эти месяцы, приходят в этот мир повторно

    12:55

    "Пожертвовать Донбассом" ради мира: Жорин назвал единый вариант паузы в войне

    12:54

    Веник может притянуть проблемы: где его нельзя держать и как правильно выбросить

    Новости Киева
    Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
    Новости Украины
    Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
    Новости шоу бизнеса
    Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
    Рецепты
    ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
    Регионы
    Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
    Поздравления
    С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
    Интересное
    ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
    Синоптик
    Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
    Мода и красота
    Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
    Экономика
    Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
    Лайфхаки и хитрости
    СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

    ©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять