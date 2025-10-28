Превратятся в труху: как нельзя хранить дрова зимой, чтобы не остаться без тепла

Хозяева допускают ошибки, из-за которых рискуют получить плохо горящую или быстро портящуюся древесину.

https://glavred.info/lifehack/prevratyatsya-v-truhu-kak-nelzya-hranit-drova-zimoy-chtoby-ne-ostatsya-bez-tepla-10710257.html Ссылка скопирована

Как не стоит хранить дрова на зиму / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Основное из новости:

Дрова не следует хранить под открытым небом или на земле

Хранение древесины возле дома привлекает насекомых и термитов

Хранение дров - дело не такое простое, как кажется. Неправильное размещение, чрезмерная влажность или плотная укладка могут превратить качественную древесину в непригодный для отопления материал.

видео дня

Главред собрал главные ошибки, которые стоит учесть перед зимой.

Открытое хранение

Дрова, оставленные под открытым небом, быстро впитывают влагу. Без накрытия они портятся, горят плохо и дают много дыма. Идеальный вариант - под навесом или под брезентом.

Возле дома

Древесина привлекает насекомых и термитов. Если дрова лежат рядом с домом, вредители могут легко проникнуть внутрь. Лучше хранить их на расстоянии нескольких метров.

Плохая вентиляция

Дрова не следует складывать возле деревьев или сооружений, где нет циркуляции воздуха. Влажная среда способствует появлению грибка. Выбирайте открытые, проветриваемые места.

На земле

Контакт с почвой - это лишняя влага, плесень и гниение. Используйте бетонное основание, деревянные балки или поддоны, чтобы поднять дрова над землей.

Плотно и высоко

Дрова следует укладывать с промежутками для вентиляции. А высота штабеля не должна превышать 130 см - это оптимально для доступа и безопасности.

Пестициды

Обработка дров химикатами может казаться логичной, но при сжигании они выделяют вредные вещества. Лучше избегать таких решений.

Как хранить дрова без дополнительных конструкций

На ютуб-канале Mivmire хозяин показал, как удобно складывать дрова. Нужно только выложить древесину крест-накрест. Для такого метода даже не нужны опоры. Дрова хорошо стоят, удерживают сами себя и не завалятся. Образовавшиеся щели позволяют дровам лучше высыхать.

Вам также может быть полезно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред