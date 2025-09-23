На первом месте не дуб: эксперт поделился, какими дровами лучше отапливать дом

Вы узнаете:
- Какие дрова можно сжигать даже сырыми
- Какими дровами лучше всего отапливать дом
Начало сезона холодов не за горами и перед владельцами домов с древесным отоплением встает важный вопрос - какие дрова дают больше тепла. Бытует мнение, якобы лучше всего отапливать дом дубом.
Однако Главред узнал, что это не совсем так. Об этом на YouTube-канале Igor Nesadim рассказал столяр, эксперт в альтернативных источниках энергии Игорь.
Какие дрова лучшие для отопления
Среди всех деревьев для отопления лучше выбирать белую акацию. Эксперт объяснил, что дрова из этого дерева могут гореть даже в сыром виде. А все потому, что древесина очень плотная влаги в ней мало.
Также хорошим вариантом является ясень и граб. Сырыми дровами из этих деревьев можно хорошо отапливать дом. Зато дуб в рейтинге Игоря занимает четвертое место, так как является более рыхлым и образует больше сажи при сжигании.
Смотрите видео о рейтинге лучших дров:
Больше новостей:
- Главный секрет Путина: какой на самом деле рост у российского диктатора
- "Критическая ошибка": трихолог объяснила, как правильно мыть волосы
- Если человек пропал без вести, как за него молиться: священник ответил
Об источнике: Igor Nesadim
Igor Nesadim - YouTube-канал украинского блогера Игоря, который рассказывает об альтернативных источниках энергии, как, например, тепловые насосы и солнечные электростанции. На канал подписались более 45 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред