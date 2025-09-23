На первом месте не дуб: эксперт поделился, какими дровами лучше отапливать дом

Некоторые заблуждаются в вопросе, какие дрова лучшие для отопления.

https://glavred.info/life/na-pervom-meste-ne-dub-ekspert-podelilsya-kakimi-drovami-luchshe-otaplivat-dom-10700687.html Ссылка скопирована

Рейтинг лучших дров / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какие дрова можно сжигать даже сырыми

Какими дровами лучше всего отапливать дом

Начало сезона холодов не за горами и перед владельцами домов с древесным отоплением встает важный вопрос - какие дрова дают больше тепла. Бытует мнение, якобы лучше всего отапливать дом дубом.

Однако Главред узнал, что это не совсем так. Об этом на YouTube-канале Igor Nesadim рассказал столяр, эксперт в альтернативных источниках энергии Игорь.

видео дня

Какие дрова лучшие для отопления

Среди всех деревьев для отопления лучше выбирать белую акацию. Эксперт объяснил, что дрова из этого дерева могут гореть даже в сыром виде. А все потому, что древесина очень плотная влаги в ней мало.

Также хорошим вариантом является ясень и граб. Сырыми дровами из этих деревьев можно хорошо отапливать дом. Зато дуб в рейтинге Игоря занимает четвертое место, так как является более рыхлым и образует больше сажи при сжигании.

Смотрите видео о рейтинге лучших дров:

Больше новостей:

Об источнике: Igor Nesadim Igor Nesadim - YouTube-канал украинского блогера Игоря, который рассказывает об альтернативных источниках энергии, как, например, тепловые насосы и солнечные электростанции. На канал подписались более 45 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред