"Критическая ошибка": трихолог объяснила, как правильно мыть волосы

Большинство людей неправильно моют голову, из-за чего сталкиваются с проблемами.

Главные правила мытья волос / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как температура воды влияет на качество мытья волос

Каких правил нужно придерживаться во время мытья головы

Многие женщины мечтают о длинных, красивых волосах, которые не надо мыть каждый день. При этом они в ванной допускают одну грубую ошибку, из-за которой волосы даже с приемом витаминов не будут расти.

Главред узнал, какой фактор влияет на качество мытья головы и даже может стимулировать рост волос. Об этом на своей странице в TikTok рассказала трихолог Лолита Велиева.

Как нельзя мыть голову

Самой популярной ошибкой во время мытья головы является горячая вода в душе. Дело в том, что горячая вода отключает волосяные фолликулы и препятствует естественному росту волос.

"Горячая вода вызывает расширение сосудов, что может провоцировать ломкость капилляров кожи головы; усиливает выработку себума, из-за этого волосы быстро жирнеют; пересушивает кожу головы, что может провоцировать перхоть и зуд; раскрывает кутикулу волос, делая их тусклыми и ломкими", - пояснила врач.

После длительного мытья головы в горячей воде волосяные фолликулы могут ослабнуть, в результате чего рост волос будет замедлен, или вообще начнется выпадение.

Каких правил нужно придерживаться во время мытья волос

Прежде всего, Велиева советует мыть голову в воде температурой 35-37 градусов. Это поможет хорошо очистить кожу головы и не пересушить ее. Также в конце мытья можно сполоснуть волосы прохладной водой, которая закроет кутикулу и придаст прядям блеск.

Кроме этого, во время мытья волос можно делать массаж головы, что улучшит кровообращение и даже будет стимулировать рост новых волос. Трихолог предупреждает, что не надо сильно тереть голову, достаточно массировать ее кончиками пальцев.

Еще одно важное правило мытья волос - это правильно подобранный по типу кожи шапмунь.

Смотрите видео о том, как надо мыть голову:

О персоне: Лолита Велиева Лолита Велиева - украинский врач, трихолог, косметолог, дерматолог. Член ОО "Всеукраинская ассоциация трихологов". В соцсетях делится советами, как ухаживать за волосами.

