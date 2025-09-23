Укр
"Критическая ошибка": трихолог объяснила, как правильно мыть волосы

Анна Косик
23 сентября 2025, 16:46
Большинство людей неправильно моют голову, из-за чего сталкиваются с проблемами.
Митье волос
Главные правила мытья волос / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как температура воды влияет на качество мытья волос
  • Каких правил нужно придерживаться во время мытья головы

Многие женщины мечтают о длинных, красивых волосах, которые не надо мыть каждый день. При этом они в ванной допускают одну грубую ошибку, из-за которой волосы даже с приемом витаминов не будут расти.

Главред узнал, какой фактор влияет на качество мытья головы и даже может стимулировать рост волос. Об этом на своей странице в TikTok рассказала трихолог Лолита Велиева.

Как нельзя мыть голову

Самой популярной ошибкой во время мытья головы является горячая вода в душе. Дело в том, что горячая вода отключает волосяные фолликулы и препятствует естественному росту волос.

"Горячая вода вызывает расширение сосудов, что может провоцировать ломкость капилляров кожи головы; усиливает выработку себума, из-за этого волосы быстро жирнеют; пересушивает кожу головы, что может провоцировать перхоть и зуд; раскрывает кутикулу волос, делая их тусклыми и ломкими", - пояснила врач.

После длительного мытья головы в горячей воде волосяные фолликулы могут ослабнуть, в результате чего рост волос будет замедлен, или вообще начнется выпадение.

Каких правил нужно придерживаться во время мытья волос

Прежде всего, Велиева советует мыть голову в воде температурой 35-37 градусов. Это поможет хорошо очистить кожу головы и не пересушить ее. Также в конце мытья можно сполоснуть волосы прохладной водой, которая закроет кутикулу и придаст прядям блеск.

Кроме этого, во время мытья волос можно делать массаж головы, что улучшит кровообращение и даже будет стимулировать рост новых волос. Трихолог предупреждает, что не надо сильно тереть голову, достаточно массировать ее кончиками пальцев.

Еще одно важное правило мытья волос - это правильно подобранный по типу кожи шапмунь.

Смотрите видео о том, как надо мыть голову:

@tricholog_lolita

Как мыть голову, чтобы стимулировать рост волос? ?‍♀️✨ Казалось бы, что может быть проще, чем мытье головы? Но если подходить к этому правильно, можно не только поддерживать волосы в чистоте, но и стимулировать их рост ✅ ✔️ Температура воды имеет значение! Идеально - 35-37°C, чтобы хорошо очистить кожу головы, не пересушивая ее. ✔️ Прохладная вода в конце. Не только освежает, но и помогает закрыть кутикулу волос, придавая им естественный блеск. ✔️ Массаж во время мытья. Улучшает кровообращение, что стимулирует рост новых волос. Выполняйте его кончиками пальцев, без сильного трения. ✔️ Шампунь должен быть подобран по типу кожи головы, а не волос. Если кожа головы жирная - выбираем балансирующие средства, если сухая - увлажняющие. Придерживаясь этих простых правил, здоровье ваших локонов будет всегда на высоте ? Остались вопросы? Задавайте их в комментариях, с радостью всем отвечу ??

♬ оригинальный звук - ТРИХОЛОГ | КОСМЕТОЛОГ

О персоне: Лолита Велиева

Лолита Велиева - украинский врач, трихолог, косметолог, дерматолог. Член ОО "Всеукраинская ассоциация трихологов". В соцсетях делится советами, как ухаживать за волосами.

волосы дерматолог уход за волосами
