Блестящие волосы: стилист Кардашьян раскрыл секрет звезды

Звездный стилист поделился лайфхаками о том, как сделать волосы здоровыми и блестящими.

Кортни и ее роскошные блестящие волосы / Коллаж Главред, фото Instagram/kourtneykardash

Иногда может показаться, что влажность ведёт личную войну против каждого из нас, превращая наши локоны в непослушных, необузданных монстров. Добавьте к этому ломкость и тусклость, сухость волос, и битва может показаться проигранной.

Эндрю Фицсаймонс, давний парикмахеру Кортни Кардашьян, раскрыл правду о блеске волос и поделился секретами её гладких, как стекло, волос.

Блестящие волосы - как это сделать

"Как правило, люди с блестящими волосами питаются очень здорово. Это основополагающий фактор красивых волос и кожи", - говорит он.

Наши волосы состоят из белка, поэтому важно употреблять в пищу высококачественные продукты, такие как мясо, рыба, яйца, орехи, семена, бобы и чечевица, которые являются строительным материалом для здоровых волос. Ежедневная доза коллагена способствует образованию белка для волос.

Включение железа в рацион обеспечит поступление кислорода и питательных веществ через кровеносную систему к коже головы. Железо содержится в листовых зелёных овощах, орехах, семенах и цельнозерновых продуктах. Витамин С — ещё один ключ к блестящим волосам, поскольку такие продукты, как черника, брокколи, апельсины, папайя и батат, помогают организму усваивать железо.

Как сделать волосы блестящими / Фото Pixabay

Как правильно мыть голову

"Правильное мытье головы шампунем и кондиционер для волос — второй по важности пункт после правильного питания. Важно определить, как долго вы можете обходиться без шампуня. У некоторых волосы быстро становятся жирными, поэтому приходится мыть их чаще, но слишком частое мытье может сделать их тусклыми", - говорит эксперт.

По его словам, они с Кортни создали маску для волос, вдохновлённую её утренним смузи из авокадо. Это отличный домашний подход к натуральному уходу за волосами без химикатов.

В состав маски входят мёд, оливковое масло (которое защищает волосы от воздействия щипцов для завивки и фена), авокадо (которое увлажняет волосы витамином Е и антиоксидантами) и лимонный сок (который обладает природными антибактериальными свойствами).

Как правильно сушить волосы

Существует миф о том, что блестящие волосы становятся результатом интенсивного нагревания и укладки, но Эндрю опровергает это утверждение: "Чтобы сохранить блеск волос, не стоит слишком часто подвергать их воздействию высоких температур или укладывать горячим воздухом".

"Холодное охлаждение — один из способов придать волосам объём и сохранить максимальный блеск. Это техника, при которой после укладки волосы обдуваются холодным воздухом. Используйте кнопку холодного воздуха на фене, чтобы быстро охладить волосы и усилить блеск".

Есть специальная методика сушки волос / Фото Pixabay

