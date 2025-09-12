Главный секрет наших бабушек: какой ингредиент сделает волосы густыми и длинными

Женщина утверждает, что необычный ингредиент является секретом красивых волос.

Пожалуй, каждая женщина хочет, чтобы ее волосы были густыми, сияющими и длинными. Сейчас в магазинах можно найти множество профессиональных средств для волос, однако существует один дешевый ингредиент, который работает не хуже.

Какой ингредиент ускоряет рост волос

Пользовательница TikTok Мелоди Яслан рассказала, что ее бабушка знает секрет роста волос, и он заключается в необычном ингредиенте, пишет express.co.uk.

"Если ваша бабушка никогда не учила вас, как достичь быстрого роста волос, позвольте мне рассказать вам секрет моей славянской бабушки", - заявила она.

Женщина показала фото волос своей прабабушки в 60 лет, которые каскадом спадали ей ниже талии.

По ее словам, секрет длинных волос заключается в том, чтобы использовать крапиву.

"Это растение блокирует фермент, который вызывает выпадение волос, оно детоксифицирует кожу головы и укрепляет волосяные фолликулы", - говорится в видео.

Женщина советует пользоваться натуральным шампунем с содержанием крапивы.

"Лучше использовать натуральный шампунь, потому что современные шампуни содержат силиконы, которые временно улучшают вид ваших волос, но натуральные шампуни на самом деле делают их крепче сами по себе", - отметила она.

