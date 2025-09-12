Зачем класть лимон с зубной пастой в стиральную машину: необычный лайфхак

Барабан стиральной машины будет как новый, если знать одну хитрость.

Как отмыть барабан стиральной машины бюджетными средствами / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Как половинкой лимона и зубной пастой отчистить барабан

На сколько запустить стиральную машину, чтобы она засияла чистотой

Стиральная машина - прибор, который большинство людей не моет даже раз в месяц, хотя это очень важно для чистоты и приятного запаха белья и одежды. Причиной, почему многие долго избегают очистки стиральной машины является отсутствие времени и соответствующих профессиональных моющих средств.

Однако Главред выяснил, что не обязательно тратить на мытье стиральной машины часы и несколько банок спецсредств. Достаточно воспользоваться лайфхаком с лимоном и зубной пастой.

Как лимон и зубная паста отчистят стиральную машину

Украинский блогер Александра Чорий на своей странице в TikTok рассказала об эффективном средстве очистки стиральной машины с помощью лимона и зубной пасты.

По ее словам, достаточно лишь разрезать лимон пополам, на одну половинку выжать зубную пасту и положить ее в барабан. Далее достаточно будет запустить быструю 30-минутную стирку.

"Можете увидеть, какая образуется большая пена, как поднимает абсолютно всю грязь из щелей", - утверждает блогерша.

Смотрите видео, как отмыть стиральную машину с помощью лимона и зубной пасты:

О персоне: Александра Чорий Александра Чорий - блогер, которая рассказывает о своей жизни и материнстве. На нее уже подписалось более 93 тысяч пользователей. Свой Инстаграм-блог она ведет под ником: s.chorij.

