Зачем класть лимон с зубной пастой в стиральную машину: необычный лайфхак

Вы узнаете:
- Как половинкой лимона и зубной пастой отчистить барабан
- На сколько запустить стиральную машину, чтобы она засияла чистотой
Стиральная машина - прибор, который большинство людей не моет даже раз в месяц, хотя это очень важно для чистоты и приятного запаха белья и одежды. Причиной, почему многие долго избегают очистки стиральной машины является отсутствие времени и соответствующих профессиональных моющих средств.
Однако Главред выяснил, что не обязательно тратить на мытье стиральной машины часы и несколько банок спецсредств. Достаточно воспользоваться лайфхаком с лимоном и зубной пастой.
Как лимон и зубная паста отчистят стиральную машину
Украинский блогер Александра Чорий на своей странице в TikTok рассказала об эффективном средстве очистки стиральной машины с помощью лимона и зубной пасты.
По ее словам, достаточно лишь разрезать лимон пополам, на одну половинку выжать зубную пасту и положить ее в барабан. Далее достаточно будет запустить быструю 30-минутную стирку.
"Можете увидеть, какая образуется большая пена, как поднимает абсолютно всю грязь из щелей", - утверждает блогерша.
Смотрите видео, как отмыть стиральную машину с помощью лимона и зубной пасты:
@s.chorij Крутой и бюджетный способ очистки стиральной машины? Лишь половина ? и зубная паста и вы будете шокированы сколько грязи внутри барабану❗️ ##лайфхак##лайфакдлядому♬ оригинальный звук - Чорий Александра
О персоне: Александра Чорий
Александра Чорий - блогер, которая рассказывает о своей жизни и материнстве. На нее уже подписалось более 93 тысяч пользователей. Свой Инстаграм-блог она ведет под ником: s.chorij.
