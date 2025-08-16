Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Почему беременным нельзя стричь волосы: какие последствия могут быть

Алёна Воронина
16 августа 2025, 13:13
22
Действительно ли беременным нельзя стричь волосы? Свет на этот вопрос пролил священник.
Беременная женщина, священник Алексей Филюк
Почему беременным нельзя стричь волосы/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Можно ли беременным стричь волосы
  • Могут ли быть какие-то последствия

Существует немало примет, которые касаются беременности. Например, часто можно услышать, что во время беременности женщине нельзя стричь волосы - мол, на кончиках волос сосредоточена жизненная сила, и стрижка может повлиять на здоровье ребенка.

Но действительно ли это так? Действительно ли если женщина подстрижет волосы, будучи в положении, это может иметь какие-то негативные последствия? Ответ на этот вопрос дал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

видео дня

Он отметил, что в такие суеверия верить не надо, и что беременной такие действия никак не навредят.

"Люди ругаются, что нельзя беременным стричь волосы. А через 9 месяцев что будет - Будулай, или Златовласка, у которой коса с башни висела? Это опять какие-то выдумки. Нужно стричься. Можно и нужно. Стричься, мыться, ухаживать за собой, ногти обрезать - надо, чтобы была гигиена", - сказал отец Алексей Филюк.

Он отметил, что беременность никак не влияет на то, можно или нельзя стричься.

Смотрите видео о том, почему беременным нельзя стричь волосы:

Как ранее рассказывал Главред, священник ответил, можно ли спать напротив зеркала. Отец Филюк объяснил, действительно ли нельзя спать напротив зеркала, как говорит известная примета.

Также ранее священник ответил, нужно ли ставить памятники при дорогах, если там кто-то умер или погиб. Отец Алексей Филюк объяснил, стоит ли ставить памятник или крест на обочине возле того места, где кто-то погиб в ДТП.

Читайте также:

О персоне: Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

священники беременность священник волосы стрижки Алексей Филюк
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский предупредил РФ о последствиях, если Путин избежит трехсторонней встречи

Зеленский предупредил РФ о последствиях, если Путин избежит трехсторонней встречи

13:56Мир
Трамп прокомментировал встречу с Путиным: что сказал о войне в Украине

Трамп прокомментировал встречу с Путиным: что сказал о войне в Украине

12:24Мир
Наконец-то долетело: чем важен удар по порту "Оля"

Наконец-то долетело: чем важен удар по порту "Оля"

12:10Мнения
Реклама

Популярное

Ещё
Жизнь перевернется с ног на голову: один знак зодиака получит важное сообщение

Жизнь перевернется с ног на голову: один знак зодиака получит важное сообщение

Какой будет осень в Украине: климатолог удивил прогнозом на сентябрь

Какой будет осень в Украине: климатолог удивил прогнозом на сентябрь

Как будто с другой планеты: астрологи назвали три самых загадочных знака зодиака

Как будто с другой планеты: астрологи назвали три самых загадочных знака зодиака

"Зеленский должен согласиться на сделку с РФ": Трамп сделал заявление после встречи с Путиным

"Зеленский должен согласиться на сделку с РФ": Трамп сделал заявление после встречи с Путиным

"Самым подлым образом": Олег Винник появился с новым заявлением

"Самым подлым образом": Олег Винник появился с новым заявлением

Последние новости

14:32

Портулак, пырей, амброзия: как избавиться от сорняков на огороде навсегда

14:28

Чем отличаются два рыцаря: только единицы догадаются

13:56

Зеленский предупредил РФ о последствиях, если Путин избежит трехсторонней встречи

13:14

"Ангел смерти": в Украине заметили жуткую бабочку-призрака

13:13

Почему беременным нельзя стричь волосы: какие последствия могут бытьВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

13:07

Mamarika намекнула на беременность: в сети появилось видеоВидео

12:27

Из чего делают соевое мясо: технология, о которой мало кто знает

12:24

Трамп прокомментировал встречу с Путиным: что сказал о войне в Украине

12:10

Наконец-то долетело: чем важен удар по порту "Оля"мнение

Реклама
12:07

Радостная весть для украинцев: популярный овощ резко упал в цене на 24%

12:04

Война в Украине может закончиться до Рождества, но есть одно условие - сенатор Грэм

11:54

В США умер звезда популярного медицинского сериала

11:18

РФ и США предварительно достигли прекращения огня в воздухе - журналист The Economist

10:51

Зеленский поговорил с Трампом и назвал дату встречи с ним в США: все детали

10:49

Два важных населенных пункта снова под контролем ВСУ – 93 ОМБр "Холодный Яр"

10:34

Где три различия между бабушками: надо быть "гением головоломок", чтобы угадать

10:14

Как быстро очистить дерево от старой краски: какой способ работает лучше всего

09:32

Прямо во время переговоров в США: РФ коварно атаковала Украину дронами и ракетой

09:28

Трамп попал в тупик после встречи с Путиным: перед каким выбором он оказался

08:49

Готов ли Путин свернуть "СВО" после Аляски: в ISW дали неожиданный ответ

Реклама
08:42

Овощи будут хрустящими три недели: как хранить свежие огурцы

08:19

"Жесткие последствия" откладываются: Трамп заявил, на какой шаг он не пойдет против РФ

08:10

Совместное шоу одного актера и одного преступникамнение

07:33

Жена Трампа передала Путину тайное письмо: что известно

06:55

Трамп не звонил Зеленскому после встречи с Путиным: в FT описали "странную ситуацию"

06:10

Удары дронами по Украине в августе: РФ накопила тысячи беспилотниковмнение

06:02

Откуда взялись славяне и что скрывает Кремль - факты, меняющие историюВидео

05:58

"Зеленский должен согласиться на сделку с РФ": Трамп сделал заявление после встречи с Путиным

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти цифру 16

04:35

Жизнь перевернется с ног на голову: один знак зодиака получит важное сообщение

04:00

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке с бабушкой с бананами за 27 сек

03:30

Муравьи исчезнут за неделю: самый лучший способ уничтожить насекомых в огородеВидео

03:05

В 2025 году будет только одна Черная Луна: когда можно наблюдатьВидео

02:32

Убегают, как от огня: какие женщины отпугивают мужчин на свиданиях

02:24

Встреча Трампа и Путина закончились - что говорили об Украине и о чем договорились

02:07

"Достигнуто соглашение": что сказал Путин о войне в Украине после переговоров с Трампом

01:19

Встреча Путина и Трампа состоялась: о чем договорились

01:05

Все время корчился: появилось видео неадекватного поведения Путина на встрече с ТрампомВидео

00:58

Путин привез Трампу пачку документов по Украине - о чем в них говорится

00:44

Какой будет осень в Украине: климатолог удивил прогнозом на сентябрь

Реклама
00:20

Армия США высадилась в России и воевала против Москвы - что скрывает КремльВидео

15 августа, пятница
23:39

Дотанцевалась: у Бритни Спирс спала одежда во время очередного видео

23:35

ВСУ зачислили шесть сел и разбили врага под Покровском - детали от Генштаба

23:21

Шоптенко раскрыла новые подробности о диагнозе сына

22:54

Все начали кричать, журналистов выгнали: жесткий балаган на встрече Путина и ТрампаВидео

22:47

"Свадебная церемония": в Сети высмеяли "ласковую" встречу Путина и Трампа

22:35

Путин попал в скандал на Аляске из-за вопроса об Украине - что произошлоВидео

22:16

Почему Путин так хочет получить Донецкую область: журналисты узнали причину

22:13

Путин и Трамп уже прибыли на Аляску, но формат саммита внезапно изменили - первые деталиВидео

21:52

Ореховый Спас 2025: четыре запрета, которые нельзя нарушать 16 августа

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт Миддлтон
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять