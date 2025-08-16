Почему беременным нельзя стричь волосы: какие последствия могут быть

Действительно ли беременным нельзя стричь волосы? Свет на этот вопрос пролил священник.

Можно ли беременным стричь волосы

Могут ли быть какие-то последствия

Существует немало примет, которые касаются беременности. Например, часто можно услышать, что во время беременности женщине нельзя стричь волосы - мол, на кончиках волос сосредоточена жизненная сила, и стрижка может повлиять на здоровье ребенка.

Но действительно ли это так? Действительно ли если женщина подстрижет волосы, будучи в положении, это может иметь какие-то негативные последствия? Ответ на этот вопрос дал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

Он отметил, что в такие суеверия верить не надо, и что беременной такие действия никак не навредят.

"Люди ругаются, что нельзя беременным стричь волосы. А через 9 месяцев что будет - Будулай, или Златовласка, у которой коса с башни висела? Это опять какие-то выдумки. Нужно стричься. Можно и нужно. Стричься, мыться, ухаживать за собой, ногти обрезать - надо, чтобы была гигиена", - сказал отец Алексей Филюк.

Он отметил, что беременность никак не влияет на то, можно или нельзя стричься.

О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

