Грех ли заниматься нумерологией и какое наказание ждет: священник ответил

Грех ли заниматься нумерологией

Какое наказание ждет людей, которые таким занимаются

Нумерология - это учение, которое приписывает числам мистическое значение и верит, что числа влияют на характер человека, его судьбу и события в жизни.

За услугами нумерологов обращается немало людей. Но не является ли это грехом? Ответ на этот вопрос дал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

"В Бога надо верить и остальные никакие спиритические моменты не делать. В Бога верить. А та нумерология - что она вам поможет. Вы слышали о болгарской провидице Ванге? Она знала, когда умрет, когда отец умрет, когда брат погибнет на войне. Это что-то изменило? Ничего не изменило. Что вы измените, если даже что-то немножко знали бы?", - отметил священник.

В то же время он добавил, что за такие услуги люди могут дорого заплатить.

"Те услуги дорого обходятся, потому что вы связываетесь с дьяволом, а он за свои услуги очень дорого берет. Те услуги - нумерологии, карты таро, гадание, шаманство - оно во-первых нехорошо, потому что это грех, а во-вторых дьявол берет за это очень дорого. Цена - это ваша душа. Поэтому, братья и сестры, будьте благоразумны", - сказал отец Алексей Филюк.

О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

