Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Грех ли заниматься нумерологией и какое наказание ждет: священник ответил

Алёна Воронина
14 августа 2025, 13:02
103
За пользование такими услугами придется очень дорого заплатить - и речь идет не о деньгах.
Нумерология, священник Алексей Филюк
Грех ли заниматься нумерологией и какое наказание ждет/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Грех ли заниматься нумерологией
  • Какое наказание ждет людей, которые таким занимаются

Нумерология - это учение, которое приписывает числам мистическое значение и верит, что числа влияют на характер человека, его судьбу и события в жизни.

За услугами нумерологов обращается немало людей. Но не является ли это грехом? Ответ на этот вопрос дал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

видео дня

"В Бога надо верить и остальные никакие спиритические моменты не делать. В Бога верить. А та нумерология - что она вам поможет. Вы слышали о болгарской провидице Ванге? Она знала, когда умрет, когда отец умрет, когда брат погибнет на войне. Это что-то изменило? Ничего не изменило. Что вы измените, если даже что-то немножко знали бы?", - отметил священник.

В то же время он добавил, что за такие услуги люди могут дорого заплатить.

"Те услуги дорого обходятся, потому что вы связываетесь с дьяволом, а он за свои услуги очень дорого берет. Те услуги - нумерологии, карты таро, гадание, шаманство - оно во-первых нехорошо, потому что это грех, а во-вторых дьявол берет за это очень дорого. Цена - это ваша душа. Поэтому, братья и сестры, будьте благоразумны", - сказал отец Алексей Филюк.

Смотрите видео о том, грех ли заниматься нумерологией:

Как ранее рассказывал Главред, священник ответил, можно ли спать напротив зеркала. Отец Филюк объяснил, действительно ли нельзя спать напротив зеркала, как говорит известная примета.

Также ранее священник ответил, нужно ли ставить памятники при дорогах, если там кто-то умер или погиб. Отец Алексей Филюк объяснил, стоит ли ставить памятник или крест на обочине возле того места, где кто-то погиб в ДТП.

Читайте также:

О персоне: Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

священники священник нумерология нумеролог Алексей Филюк
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина и Россия провели особый обмен пленными - кого удалось вернуть из плена

Украина и Россия провели особый обмен пленными - кого удалось вернуть из плена

14:53Война
Путин готовит карты: диктатор РФ придумал план, как оправдаться перед Трампом на встрече

Путин готовит карты: диктатор РФ придумал план, как оправдаться перед Трампом на встрече

14:47Мир
Путин перед встречей с Трампом сделал заявление о войне в Украине: что сказал

Путин перед встречей с Трампом сделал заявление о войне в Украине: что сказал

14:21Мир
Реклама

Популярное

Ещё
После подрыва Каховской ГЭС: хищник времен Запорожской Сечи захватывает Украину

После подрыва Каховской ГЭС: хищник времен Запорожской Сечи захватывает Украину

Карта Deep State онлайн за 14 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Раньше уже были на Земле: четыре даты рождения, которые выдают "старую душу"

Раньше уже были на Земле: четыре даты рождения, которые выдают "старую душу"

Трамп объявил о позиции по территориям Украины: Макрон раскрыл детали

Трамп объявил о позиции по территориям Украины: Макрон раскрыл детали

Где три различия между мальчиками: надо быть "гением головоломок", чтобы дать ответ

Где три различия между мальчиками: надо быть "гением головоломок", чтобы дать ответ

Последние новости

16:15

Где число 333: его нужно найти всего за три секунды

16:14

Очень часто ломаются: механик назвал четыре машины, которые не стоит покупать

16:03

"Совсем не узнать": как Соломия Витвицкая выглядела 20 лет назад

15:47

Как узнать пол ребенка до его зачатия - ученые раскрыли нюанс, который меняет все

15:44

"Обманывала во всем": экс-жена умершего актера Краско обвинила во лжи его сиделку

У России есть запас до конца года, Украине нужно бить в слабое место Кремля - ШапранУ России есть запас до конца года, Украине нужно бить в слабое место Кремля - Шапран
15:30

Даже унитаз чище: в каком месте квартиры больше всего микробов

15:22

Чувствуют все: пять знаков зодиака с самой сильной интуицией

15:08

Позирование Порошенко в лакшери-пиджаке с военными на фоне войны это цинизм и безвкусица – эксперт

15:01

Экс-детектив НАБУ Ликунов перешел в "Укрзалізницю", в отношении которой вел расследование – эксперт заявил о конфликте интересов и нарушении закона

Реклама
14:55

Храним закрутки правильно: где лучше всего держать домашние консервы

14:53

Украина и Россия провели особый обмен пленными - кого удалось вернуть из пленаФото

14:47

Путин готовит карты: диктатор РФ придумал план, как оправдаться перед Трампом на встрече

14:21

Путин перед встречей с Трампом сделал заявление о войне в Украине: что сказал

14:20

Гороскоп на завтра 15 августа: Водолеям - покой, Овнам - боль

14:19

В Украине весомо снизилась цена популярного мяса: где продается дешевле всего

14:03

Завтрак и разговоры наедине: появился график будущей встречи Трампа и Путина

13:47

15 августа Успение Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать в этот день

13:37

"На восьмом месяце беременности": Могилевская ошеломила признанием

13:07

Полная изоляция и педагоги из Африки: как живут сыновья Путина

13:02

Грех ли заниматься нумерологией и какое наказание ждет: священник ответилВидео

Реклама
12:38

В Украине обнаружен опасный комар: как выглядит и какие болезни переносит

12:04

РФ может возобновить массированные удары по Украине: майор назвал две опасные даты

11:56

Украинцев предупредили о жаре: антициклон Julia "установит свои правила"

11:46

Гороскоп Таро на завтра 15 августа: Овнам - не бояться, Ракам - особенный день

11:22

Британия отменила план ввода 30 тыс. военных в Украину: что предлагают взамен

11:14

Конфликта не избежать: какие ТОП-7 вопросов нельзя задавать своей половинке

11:13

Тяжко: Могилевская рассказала, сколько ей нужно для жизни в Киеве

11:13

В сентябре возрастет риск для Украины со стороны Беларуси: в чем делоВидео

11:05

РФ активно перебрасывает бронетехнику на Запорожское направление: что задумал враг

10:45

Китайский гороскоп на завтра 15 августа: Лошадям - оскорбления, Петухам - беспокойство

10:10

Покажет себя равным Трампу: как Путин использует встречу на Аляске в свою пользу

09:59

В Генштабе сделали важное заявление о ситуации в Донецкой области: что сказали

09:37

Что Трамп сказал Европе перед встречей с Путиным: СМИ раскрыли новые подробности

09:25

Успение Пресвятой Богородицы: что обязательно нужно сделать в этот праздник

09:16

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 августа (обновляется)

08:51

Стало известно, что Трамп предложит Путину для завершения войны

08:46

Был завербован РФ для провокаций: в Польше задержали подростка из Украины

08:39

Карта Deep State онлайн за 14 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:36

"Подбирай слова": Ступка обозвал украинского военного и закатал с ним скандал

08:10

О чем будут договариваться Трамп и Путин на Аляскемнение

Реклама
07:27

Было слышно до семи взрывов: дроны атаковали Волгоград, на НПЗ - пожарыВидео

07:10

Где три различия между мальчиками: надо быть "гением головоломок", чтобы дать ответ

06:55

Какие гарантии получит Украина после прекращения огня: в Politico узнали детали

06:10

Чего хочет Трамп и как готовит встречу с Путиныммнение

05:26

Зачем класть ломтики лимона в чайник: блогерша поразила лайфхаком

04:40

Вселенная подготовила испытания: трех знаков будут преследовать проблемы

04:03

Не в 2004 году: когда был первый "Майдан" в Украине и что стало ужасом для россиянВидео

03:30

Какие формы домов приносят счастье, а какие — проблемы: секреты фэн-шуйВидео

02:52

Все может произойти еще до встречи с Трампом: РФ готовится к испытанию ракеты с ядеркой

02:50

Что вы первым видите на картинке: тест на характер, что раскроет тайные стороны

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять