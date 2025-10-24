Как нагреть дом и при этом экономить дрова: украинка поделилась интересным лайфхаком

Главное из новости:
- Сухие ветки малины и других растений - эффективное топливо для обогрева дома
- Вместо сжигания сухостоя на участке его можно хранить для отопления зимой
С наступлением осенних холодов все больше владельцев частных домов ищут способы уменьшить расходы на отопление. И пока одни выбирают дорогие альтернативы, другие, как Раиса Павловна из Черкасской области, находят решение прямо у себя на огороде.
В своем TikTok видео пенсионерка показала, как превращает обычные сухие ветви малины в эффективное топливо для печки. Вместо того, чтобы сжигать остатки растений после сезона прямо на участке, она аккуратно связывает их в пучки, сушит и хранит до зимы.
Этот подход не только помогает сэкономить, но и решает проблему утилизации растительных остатков. К тому же как признаются комментаторы под видео, многие украинцы уже давно практикуют подобное - топят ветвями яблонь, смородины, кукурузной ботвой и даже стеблями подсолнечника.
Такая инициатива - пример того, как бытовая смекалка и любовь к земле могут стать источником тепла для дома. И хотя это не заменит централизованное отопление, для многих семей в селах и пригородах - это реальный способ пережить зиму с меньшими затратами.
