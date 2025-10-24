StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Как нагреть дом и при этом экономить дрова: украинка поделилась интересным лайфхаком

Дарья Пшеничник
24 октября 2025, 15:20
91
Существует простой метод, позволяющий одним махом решать две проблемы - обогреть дом и очистить участок от лишнего сухостоя.
Дрова отопления
Чем отапливать дом, чтобы экономить дрова / Коллаж: Главред, фото: скриншот с тик-ток, pixabay

Главное из новости:

  • Сухие ветки малины и других растений - эффективное топливо для обогрева дома
  • Вместо сжигания сухостоя на участке его можно хранить для отопления зимой

С наступлением осенних холодов все больше владельцев частных домов ищут способы уменьшить расходы на отопление. И пока одни выбирают дорогие альтернативы, другие, как Раиса Павловна из Черкасской области, находят решение прямо у себя на огороде.

В своем TikTok видео пенсионерка показала, как превращает обычные сухие ветви малины в эффективное топливо для печки. Вместо того, чтобы сжигать остатки растений после сезона прямо на участке, она аккуратно связывает их в пучки, сушит и хранит до зимы.

Этот подход не только помогает сэкономить, но и решает проблему утилизации растительных остатков. К тому же как признаются комментаторы под видео, многие украинцы уже давно практикуют подобное - топят ветвями яблонь, смородины, кукурузной ботвой и даже стеблями подсолнечника.

Смотрите видео, чем отапливать дом, чтобы экономить дрова

Такая инициатива - пример того, как бытовая смекалка и любовь к земле могут стать источником тепла для дома. И хотя это не заменит централизованное отопление, для многих семей в селах и пригородах - это реальный способ пережить зиму с меньшими затратами.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

отопление лайфхак дрова
