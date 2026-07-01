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Где не стоит хранить крупы на кухне - причины появления жучков и плесени

Марина Иваненко
1 июля 2026, 19:38
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Где нельзя хранить крупы летом, чтобы избежать появления жучков, плесени и затхлого запаха. Список самых неподходящих мест и советы по правильному хранению.
Где хранить крупы?
Где хранить крупы? / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

  • Где нельзя хранить крупы летом
  • Как защитить запасы от жучков и плесени

В жару и при высокой влажности крупы быстрее портятся: в них могут завестись жучки, появиться плесень или неприятный затхлый запах. Часто причина кроется не в качестве продукта, а в неправильном хранении. Некоторые места на кухне только ускоряют порчу запасов.

Худшие места для хранения круп

Рядом с духовкой

видео дня

Постоянные перепады температуры и нагрев приводят к образованию конденсата внутри емкостей, что создает благоприятные условия для развития грибка и плесени.

Над плитой

Горячий воздух, пар и брызги жира негативно влияют на качество круп. Даже герметичные банки не всегда способны полностью защитить продукты.

В открытых или заводских пакетах

Бумажные и тонкие пластиковые упаковки не обеспечивают достаточной защиты от влаги и насекомых. Именно в них чаще всего заводится пищевая моль.

Под раковиной

Из-за постоянно повышенной влажности крупы постепенно впитывают воду из воздуха, начинают плесневеть и быстро портятся.

На открытых полках в прозрачных банках

Хотя стеклянные банки выглядят эстетично, солнечный свет, тепло и пыль ускоряют окисление продукта. Из-за этого крупы теряют вкус и могут приобрести затхлый запах.

В ящиках у окна

Солнечные лучи нагревают мебель, а вместе с ней и запасы. Из-за перегрева натуральные масла, содержащиеся в зерне, быстрее окисляются, и готовая каша может горчить.

Рядом со специями или кофе

Крупы легко впитывают посторонние запахи, поэтому рис, гречка или другие зерновые могут приобрести аромат пряностей или кофе.

В холодильнике

Вопреки распространённому мнению, холодильник - не лучшее место для сухих продуктов. Высокая влажность и конденсат могут сократить срок их хранения.

Рядом с бытовой химией

Хранить продукты рядом с моющими средствами, порошками или другой бытовой химией опасно. Существует риск попадания посторонних запахов или химических веществ в пищевые запасы.

Видео о том, где лучше хранить крупы, можно посмотреть здесь:

Как правильно хранить крупы летом

Чтобы крупы дольше оставались свежими и не привлекали вредителей, следуйте простым рекомендациям.

Выбирайте подходящее место

Храните продукты в сухом, тёмном и прохладном шкафу, подальше от окон, плиты, духовки и другой нагревающейся техники.

Пересыпайте в герметичные емкости

После покупки лучше сразу переложить крупы в банки или контейнеры из стекла, металла или пищевого пластика с плотно закрывающимися крышками.

Маркируйте запасы

Указывайте дату покупки, чтобы использовать крупы по порядку и не пропускать срок годности.

Перед покупкой внимательно осматривайте упаковку. Если внутри видны личинки, паутина, мелкие жучки или другие признаки заражения, такую крупу лучше не покупать. Один зараженный пакет может быстро испортить все запасы в кухонном шкафу.

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Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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