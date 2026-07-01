Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки у зеркала за 19 с

Головоломки повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.

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Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Регулярное решение головоломок и визуальных задач помогает поддерживать мозг в тонусе. Такие упражнения развивают внимательность, улучшают память, тренируют концентрацию и учат быстрее замечать даже самые незначительные детали.

Предлагаем проверить свои способности с помощью увлекательного теста на наблюдательность. Перед вами две практически одинаковые иллюстрации с девушкой, стоящей у зеркала. На первый взгляд кажется, что изображения полностью совпадают, однако между ними скрыты три отличия. Об этом сообщает Jagranjosh.

Задача не из легких: различия могут касаться цвета, формы или расположения отдельных элементов. Постарайтесь внимательно рассмотреть обе картинки и найти все три несовпадения всего за 19 секунд.

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Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Подобные визуальные головоломки не только помогают интересно провести время, но и эффективно тренируют внимание, скорость восприятия информации и способность концентрироваться на мелочах.

Удалось справиться с заданием за отведенное время?

Если же обнаружить все различия не удалось, не расстраивайтесь. Ниже вы сможете посмотреть правильный ответ и узнать, где именно были спрятаны три отличия.

Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

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