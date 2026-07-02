Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Используют по назначению единицы: какая функция красной точки на сковороде

Анна Косик
2 июля 2026, 09:54
google news Подпишитесь
на нас в Google
Несмотря на то, что сковороду используют каждый день, мало кто догадывается, какова основная функция выделенной точки в центре сковороды.
сковорода
Малоизвестная функция сковороды / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

  • Для чего на сковороде красная точка
  • Как определить, что сковорода нагрелась до идеальной температуры

Сковородки - кухонная посуда, которой большинство пользуется ежедневно. И на многих из них в центре есть большая красная точка. Её видят все, но знают о её назначении - единицы.

Главред выяснил, зачем нужны красные точки в центре поверхности сковороды и как они могут облегчить приготовление пищи. Об этом рассказали эксперты издания Komputer Świat.

видео дня
Как сделать любую сковороду
Как сделать любую сковороду "антипригарной" / Инфографика: Главред

Назначение красной точки

Во многих моделях сковородок красная точка реагирует на тепло и меняет свой цвет при нагревании. Точка становится ярче и меняет оттенок, когда сковорода нагревается до идеальной для жарки температуры.

Эта функция особенно важна при жарке пищи на сильном огне. Красная точка помогает предотвратить пригорание пищи.

Больше новостей:

Об источнике: Komputer Świat

Komputer Świat - польский журнал и веб-сайт, посвящённый технологиям, основанный 7 октября 1998 года. Изначально издавался как журнал, а впоследствии превратился в один из крупнейших технологических веб-сайтов в Польше. Сайт публикует новости, советы и обзоры оборудования, игр и услуг, а также информацию о новых технологиях, мобильных приложениях и гаджетах, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
сковорода
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ запустила по Украине 48 ракет и 476 БпЛА: названа главная особенность атаки

РФ запустила по Украине 48 ракет и 476 БпЛА: названа главная особенность атаки

09:43Украина
Летнее наступление РФ провалилось: в ISW раскрыли реальные темпы продвижения оккупантов

Летнее наступление РФ провалилось: в ISW раскрыли реальные темпы продвижения оккупантов

09:37Война
Четыре точных удара: Генштаб подтвердил атаку на НПЗ, склад БПЛА и важный мост

Четыре точных удара: Генштаб подтвердил атаку на НПЗ, склад БПЛА и важный мост

09:36Война
Реклама

Популярное

Ещё
Пуск ракет с Ту-95мс и Ту-160 - опубликовано время подлета в города Украины

Пуск ракет с Ту-95мс и Ту-160 - опубликовано время подлета в города Украины

Погиб звезда российской "Бригады": что с ним случилось

Погиб звезда российской "Бригады": что с ним случилось

Мухи разлетятся в мгновение: какой фрукт нужно разрезать и положить на подоконник

Мухи разлетятся в мгновение: какой фрукт нужно разрезать и положить на подоконник

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки у зеркала за 19 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки у зеркала за 19 с

Новые правила бронирования в Украине: что нужно сделать до 10 августа и кто в зоне риска

Новые правила бронирования в Украине: что нужно сделать до 10 августа и кто в зоне риска

Последние новости

10:55

Жара вернется с новой силой: когда ждать нового температурного удара по Украине

10:53

Четыре знака зодиака войдут в "эру злодеев": до конца лета их не остановить

10:51

Путин резко усилил личную охрану: СМИ раскрыли, чего боится диктатор

10:38

Круче омлета: рецепт шикарного завтрака из трёх яиц за 10 минут

10:10

Удар РФ уничтожил склад MOYO в Киеве: как будет работать сеть и доставят ли заказыФотоВидео

Операция по вытеснению войск РФ из Крыма началась, первый этап пройден – ЖдановОперация по вытеснению войск РФ из Крыма началась, первый этап пройден – Жданов
10:08

"Сегодня выжили": украинские звезды эмоционально высказались об атаке на Киев

09:54

Используют по назначению единицы: какая функция красной точки на сковороде

09:43

РФ запустила по Украине 48 ракет и 476 БпЛА: названа главная особенность атаки

09:37

Летнее наступление РФ провалилось: в ISW раскрыли реальные темпы продвижения оккупантов

Реклама
09:36

Четыре точных удара: Генштаб подтвердил атаку на НПЗ, склад БПЛА и важный мост

09:06

Большинство постоянно добавляет: с каким средством нельзя стирать полотенца

08:45

Удар по гиганту "Лукойла": в РФ полыхает один из мощнейших НПЗ, снабжавший армию

08:31

Удар по Киеву: враг применил одну из самых сложных тактик за всё время войны

07:38

РФ била дронами и ракетами по Киевщине: есть "прилеты" в пяти районах и раненые

06:45

Массированный удар РФ по Киеву: число жертв постоянно растет - свежие данныеФотоВидео

06:01

Как избавиться от кротов на участке - единственный способ, который действительно помогаетВидео

05:30

Армия РФ в Крыму обречена на разгром: Жданов предрек Путину неотвратимую катастрофу

05:11

Зачем французы натирают окна мелом в жару: хитрый лайфхак, который работает

04:28

Три знака зодиака вступят в эру тотальной удачи — кто сорвёт джекпот

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с собакой за 21 с

Реклама
03:30

Как выгуливать собаку в жару: эксперт назвала распространённую ошибку

03:03

Потеряли сережку: что означает эта потеря украшения для личной жизни

02:30

Четыре знака зодиака получат шанс начать все с чистого листа — кто они

02:15

Мощные взрывы один за другим: РФ бьет по Киеву баллистикой и "Цирконами", детали

01:51

Пуск ракет с Ту-95мс и Ту-160 - опубликовано время подлета в города Украины

01:19

Огурцы будут плодоносить до холодов: простой секрет без "волшебных" средствВидео

01 июля, среда
23:49

"Тушки" уже в воздухе: РФ готовит массированную атаку, когда ожидать пуски ракет

23:23

Кейт Миддлтон умоляет Уильяма сделать это с родным братом: что она хочет

23:22

Любимцы звёзд в июле: какие знаки зодиака получат шанс изменить свою жизнь

23:12

Градусы имеют значение: эксперты раскрыли, как настроить холодильник в жару

23:05

РФ атакует Киев реактивными дронами, слышны взрывы — что известно

22:56

Можно ли смывать кофейную гущу в раковину: почему такой лайфхак обернется ремонтом

22:15

"Российские власти пытаются скрыть": что происходит после ударов по Москве

22:14

Магнит удачи: какое женское имя приносит счастье и успех в жизни

22:13

Популярный американский актер сообщил о неизлечимом диагнозе

22:06

"Вопрос Путина" становится ключевым: в ЦПД оценили три сценария развития войны

21:45

Помидоры гибнут в жару из-за одной ошибки: что сделать, чтобы собрать богатый урожайВидео

21:33

Как ухаживать за огородом в июле: что нужно сделать, чтобы овощи росли быстрее

21:08

Как быстро охладить авто в жару: почти все водители допускают одну ошибкуВидео

20:26

Тайна Камелота: что связывает рыцарей Артура с древними воинами из УкраиныВидео

Реклама
20:08

От накипи не останется и следа: что нужно регулярно наливать в чайникВидео

19:43

Россия готовит массированный удар по Украине — Зеленский предупредил о новой угрозе

19:38

Где не стоит хранить крупы на кухне — причины появления жучков и плесени

19:24

Огурцы сразу начнут расти и дадут огромный урожай — что нужно сделать в июлеВидео

19:12

"Плохой знак": "Флеш" предупредил о новых модификациях российских дронов

19:10

Беспрецедентные потери РФ: Коваленко, о рекордном количество погибших оккупантовмнение

18:44

Девушка нашла в секонд-хенде сокровище: цена лишила дара речи

18:41

В РФ против Жадана открыли уголовное дело: что известно

18:41

"В войне назревает перелом": в DeepState сделали громкое заявление о ходе боев

18:13

Почему удары по Москве не имеют смысла: назван реальный сценарий отстранения Путина

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеСтиркаУборкаКомнатные растенияАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять