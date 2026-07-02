Используют по назначению единицы: какая функция красной точки на сковороде

Несмотря на то, что сковороду используют каждый день, мало кто догадывается, какова основная функция выделенной точки в центре сковороды.

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Малоизвестная функция сковороды / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Для чего на сковороде красная точка

Как определить, что сковорода нагрелась до идеальной температуры

Сковородки - кухонная посуда, которой большинство пользуется ежедневно. И на многих из них в центре есть большая красная точка. Её видят все, но знают о её назначении - единицы.

Главред выяснил, зачем нужны красные точки в центре поверхности сковороды и как они могут облегчить приготовление пищи. Об этом рассказали эксперты издания Komputer Świat.

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Как сделать любую сковороду "антипригарной" / Инфографика: Главред

Назначение красной точки

Во многих моделях сковородок красная точка реагирует на тепло и меняет свой цвет при нагревании. Точка становится ярче и меняет оттенок, когда сковорода нагревается до идеальной для жарки температуры.

Эта функция особенно важна при жарке пищи на сильном огне. Красная точка помогает предотвратить пригорание пищи.

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Об источнике: Komputer Świat Komputer Świat - польский журнал и веб-сайт, посвящённый технологиям, основанный 7 октября 1998 года. Изначально издавался как журнал, а впоследствии превратился в один из крупнейших технологических веб-сайтов в Польше. Сайт публикует новости, советы и обзоры оборудования, игр и услуг, а также информацию о новых технологиях, мобильных приложениях и гаджетах, пишет Википедия.

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