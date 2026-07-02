Используют по назначению единицы: какая функция красной точки на сковороде

Вы узнаете:
- Для чего на сковороде красная точка
- Как определить, что сковорода нагрелась до идеальной температуры
Сковородки - кухонная посуда, которой большинство пользуется ежедневно. И на многих из них в центре есть большая красная точка. Её видят все, но знают о её назначении - единицы.
Главред выяснил, зачем нужны красные точки в центре поверхности сковороды и как они могут облегчить приготовление пищи. Об этом рассказали эксперты издания Komputer Świat.
Назначение красной точки
Во многих моделях сковородок красная точка реагирует на тепло и меняет свой цвет при нагревании. Точка становится ярче и меняет оттенок, когда сковорода нагревается до идеальной для жарки температуры.
Эта функция особенно важна при жарке пищи на сильном огне. Красная точка помогает предотвратить пригорание пищи.
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Об источнике: Komputer Świat
Komputer Świat - польский журнал и веб-сайт, посвящённый технологиям, основанный 7 октября 1998 года. Изначально издавался как журнал, а впоследствии превратился в один из крупнейших технологических веб-сайтов в Польше. Сайт публикует новости, советы и обзоры оборудования, игр и услуг, а также информацию о новых технологиях, мобильных приложениях и гаджетах, пишет Википедия.
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