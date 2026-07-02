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Как выгуливать собаку в жару: эксперт назвала распространённую ошибку

Анна Косик
2 июля 2026, 03:30
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Кинолог объяснила, чего нельзя делать с собакой в жаркие дни.
собака, собака пьет воду
Основные правила прогулок с собакой в жаркие дни / Коллаж: Главред, фото: Главред

Вы узнаете:

  • Когда лучше не выходить на прогулку с собакой
  • Как охладить собаку в жаркие дни

Жаркая погода представляет серьезную опасность для собак. Чтобы избежать перегрева и ожогов лап у питомца летом, важно соблюдать три простых правила.

Главред узнал, что об этом в TikTok рассказала украинская блогерша и кинолог Марина Бойко.

видео дня

Как правильно гулять с собакой в жару

Самое важное правило во время летней жары - не выходить на длительные прогулки в самые жаркие часы дня. Именно в это время риск перегрева для собаки максимален.

"Не гуляем с собакой в жару. Гуляем рано утром и вечером, когда солнце уже садится. Если нужно вывести собаку днем в туалет, выводим на 2–3 минуты, собака делает свои дела, возвращаемся обратно", - пояснила кинолог.

Как охлаждать собаку летом

Многие владельцы считают, что лучший способ помочь собаке в жару - облить её водой. Однако, по словам эксперта, это распространённое заблуждение.

"Помните, что у собак есть особенности терморегуляции. Чтобы охладить собаку, не нужно поливать её водой. Вы только ухудшаете ситуацию. Когда вы льете воду сверху, создаёте своего рода парниковый эффект", - отметила Марина Бойко.

Вместо этого, чтобы охладить питомца, лучше предложить собаке попить холодной воды и протереть ей смоченной в воде тряпкой живот, подушечки лап и зону под мышками.

Смотрите видео с объяснением кинолога:

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О персоне: Марина Бойко

Марина Бойко - профессиональный кинолог. Она является экспертом в области поведения и инстинктов собак и дает советы о том, как правильно взаимодействовать с этими животными, в частности, о том, как их обнимать.

Ее рекомендации основаны на понимании языка тела собак и их естественных реакций, что помогает владельцам лучше понимать своих питомцев и строить с ними доверительные отношения.

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