Почему собака кладет лапу на руку хозяина: неожиданное значение жеста

Поведение и движения собак могут многое рассказать об их состоянии.

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Почему собака кладет лапу на руку / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему собаки кладут лапы на людей

О чем может говорить язык тела собак

Собаки общаются с людьми преимущественно с помощью языка тела. Многие их жесты могут казаться очевидными, однако некоторые имеют гораздо более глубокий смысл, чем кажется на первый взгляд.

Главред решил разобраться, почему собака кладет лапу на человека, который ее гладит.

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Почему собаки кладут лапы на людей

Одной из особенностей поведения собак является ситуация, когда пес во время ласки кладет лапу на руку или ногу хозяина. Такой жест может быть как проявлением привязанности, так и способом сообщить о своих потребностях, пишет express.co.uk.

В частности, владелец питбуля Смакерса опубликовал видео в TikTok, на котором собака во время поглаживания кладет лапу на руку хозяина. Он объяснил значение этого жеста.

"Знаете ли вы, что если ваша собака гладит вас лапой, это их способ погладить вас в ответ", - сказал автор видео.

Он также добавил, что если собака кладет лапу на вас, то это знак того, что она вас любит и доверяет вам.

Поэтому во многих случаях этот жест является способом проявить привязанность и укрепить контакт с человеком.

Что означает, когда собака кладет лапу на руку

Специалисты объясняют, что такое поведение формируется еще в щенячьем возрасте. Оно является естественным способом взаимодействия с матерью.

Во взрослом возрасте собаки быстро понимают, что этот способ общения помогает привлечь внимание хозяина. Если питомец хочет получить ласку, еду или просит открыть дверь, он может положить лапу на человека, чтобы сообщить о своем желании.

Как понять, что собака счастлива / Инфографика: Главред

Как понять, что собака чего-то хочет

В то же время не каждое прикосновение лапой означает проявление любви. Владельцам стоит оценивать поведение собаки комплексно.

Например, если пес одновременно стоит у двери и касается лапой хозяина, он может проситься на улицу. Если же примерно за полчаса до кормления собака становится беспокойной и начинает касаться лапой человека, это может быть сигналом голода.

Кроме того, лапа также может быть частью других сигналов языка тела, которые свидетельствуют о стрессе или тревоге.

Почему собака кладет лапу на хозяина – видео:

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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