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Полотенца вернут былую свежесть: раскрыт простой секрет идеальной стирки

Алексей Тесля
28 июня 2026, 18:25
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Иногда обычного порошка недостаточно, чтобы белье сохраняло приятный запах в течение длительного времени.
полотенце
Как правильно стирать полонеца / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Иногда обычного порошка недостаточно, чтобы белье сохраняло приятный запах
  • Простым решением могут стать специальные ароматические салфетки

Даже после качественной стирки бывает обидно обнаружить, что уже через пару дней полотенца или одежда начинают пахнуть не так свежо, как сразу после высыхания. Особенно часто такая проблема возникает, если вещи сушатся в помещении или долго лежат в шкафу.

Причина может быть не только в способе хранения, но и в средствах, которые используются во время стирки пишет Express.

видео дня

Иногда обычного порошка недостаточно, чтобы белье сохраняло приятный запах в течение длительного времени. Одним из простых решений могут стать специальные ароматические салфетки для стирки с кондиционирующим эффектом.

Они заменяют жидкий кондиционер и добавляются прямо в барабан вместе с моющим средством. Во время стирки салфетка полностью растворяется, поэтому после завершения цикла не оставляет следов на ткани.

После высыхания одежда, постельное белье и полотенца приобретают легкий стойкий аромат, который способен сохраняться несколько дней, а иногда и дольше. Это особенно удобно для тех, кто сушит вещи дома, где свежесть белья часто исчезает быстрее.

Кроме приятного запаха, такие средства могут сделать ткани более мягкими. Если же полотенца все равно остаются жесткими, стоит воспользоваться простыми домашними способами. Например, добавить при стирке немного белого уксуса — он помогает удалить остатки моющих средств и смягчает волокна ткани.

Ошибки во время стирки
/ Инфографика: Главред

Еще один популярный вариант — пищевая сода. Она эффективно нейтрализует неприятные запахи, освежает белье и способствует тому, чтобы полотенца снова стали более мягкими и пушистыми.

Смотрите видео - как следить за полотенцем:

Полотенце давно перестало быть исключительно аксессуаром для вытирания после водных процедур. Его нередко используют в качестве покрывала на пляже, подстилки во время отдыха на природе, а в экстренных случаях — даже как средство для подачи сигнала или временное укрытие.

В сюжете телеканала 1+1 рассказывается, как правильно ухаживать за полотенцами, с какой периодичностью их рекомендуется стирать, а также приводятся интересные факты об истории этого привычного предмета и о том, как он менялся на протяжении веков.

Ранее сообщалось о том, что полотенца станут "мягкими и пушистыми" с одним копеечным натуральным средством. Лимонная кислота помогает эффективно расщеплять остатки моющих средств и кондиционеров.

Напомним, ранее Главред писал о том, какие вещи нельзя сушить на веревке. Одежда легко может деформироваться и потерять цвет, если сушить ее неправильно.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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