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Почему немцы не покупают кондиционеры: причина оказалась неожиданной

Константин Пономарев
27 июня 2026, 16:58
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Кондиционеры в Германии по-прежнему остаются редкостью. Экстремальная жара увеличила спрос, но массовой установке мешают сразу несколько факторов.
В домах Германии почти нет кондиционеров
В домах Германии почти нет кондиционеров / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему в Германии кондиционеры до сих пор считаются роскошью
  • Что мешает жителям устанавливать системы охлаждения
  • Почему жара заставляет европейцев менять привычный образ жизни

Пока жители многих стран спасаются от летней жары с помощью кондиционеров, в Германии они по-прежнему остаются редкостью.

Несмотря на участившиеся волны экстремальной жары, большинство немецких домов изначально не были рассчитаны на установку систем охлаждения. Об этом пишет DW.

видео дня

По данным исследований, кондиционеры есть лишь примерно в 6% немецких домохозяйств. Для сравнения, в США ими оборудованы около 90% домов. Еще недавно в Германии мягкий климат не создавал необходимости в таком оборудовании, поэтому при строительстве домов основное внимание уделялось сохранению тепла зимой.

Почему в Германии не устанавливают кондиционеры

Главная причина заключается в особенностях жилого фонда. Большинство домов, особенно построенных несколько десятилетий назад, проектировались таким образом, чтобы удерживать тепло в холодное время года. Интегрировать современные системы охлаждения в такие здания зачастую сложно и дорого.

Интегрировать современные системы охлаждения в старые здания зачастую сложно
Интегрировать современные системы охлаждения в старые здания зачастую сложно / Фото: скриншот с Youtube

Дополнительные трудности создают строгие строительные нормы и ограничения в исторических районах городов. Кроме того, многие жители арендуют жилье, а владельцы недвижимости нередко запрещают устанавливать кондиционеры или арендаторы сами не готовы вкладывать значительные средства в чужую квартиру.

Спрос стремительно растет

Несмотря на существующие препятствия, климатические изменения постепенно меняют ситуацию. Экстремальная жара в Европе становится все более продолжительной и интенсивной, из-за чего жители все чаще задумываются об охлаждении жилья.

Экстремальная жара в Европе становится все более продолжительной и интенсивной
Экстремальная жара в Европе становится все более продолжительной и интенсивной / Фото: скриншот с Youtube

Издание отмечает, что спрос на кондиционеры и холодильные системы в Германии вырос на 75% в период с 2019 по 2024 год. Эксперты считают, что тенденция сохранится, поскольку жаркие периоды становятся новой климатической нормой.

Что мешает массовой установке

Помимо высокой стоимости оборудования, серьезным фактором остаются расходы на электроэнергию. Согласно общеевропейскому исследованию, 38% жителей признались, что не могут позволить себе регулярно охлаждать свои дома из-за высоких тарифов.

Экологи также обращают внимание на обратную сторону массового использования кондиционеров. Они увеличивают потребление электроэнергии, а наружные блоки способны дополнительно нагревать воздух в городах, усиливая эффект теплового острова.

Смотрите в видео о том, как в Германии охлаждают дома:

Ранее Главред писал о том, что простой фокус заметно охладит дом в жару. С наступлением летнего зноя многие ищут способы снизить температуру в доме без лишних расходов на электроэнергию.

Также сообщалось о том, что людей предупредили, почему нельзя открывать окна в жару, даже если душно. В разгар жары подобная привычка может дать противоположный эффект.

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Об источнике: Deutsche Welle (DW)

Deutsche Welle (досл. "Немецкая волна") - немецкая государственная радиостанция и телеканал, вещающий на зарубежье. Член общественно-правового телерадиоконсорциума ARD. Правление размещено в Бонне, телевизионное подразделение DW-TV расположено в Берлине. Немецкая волна транслирует радио- и телепередачи, а также имеет интернет-предложения на тридцати языках, в том числе и на украинском, сообщает Википедия.

"Немецкая волна" основана 3 мая 1953 года. До 2003 года станция базировалась в Кельне, однако на 50-летие центр трансляции переместился в Бонн в нем. Schürmann-Bau ("Здание Шюрманна"), в Боннском международном деловом квартале (торжества состоялись 27 июля).

Во времена существования СССР и "холодной войны", "Немецкая волна" была одним из ведущих западных радио-СМИ, передававшим свободную информацию на языках народов СССР о жизни в "Стране Советов" и в свободном мире, которая подавлялась советской цензурой. На территории Советского Союза передачи "Немецкой Волны" "глушились" средствами активной радиоэлектронной борьбы ("шумотрон"), а саму радиостанцию советская пропаганда причисляла к так называемым "Вражеским голосам".

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