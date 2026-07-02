Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Как отмерить муку без весов: безошибочный метод от опытной хозяйки

Анна Косик
2 июля 2026, 13:41
google news Подпишитесь
на нас в Google
Если под рукой нет кухонных весов, поможет простой лайфхак.
Тошнота
Лайфхак с мукой / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

  • Какая посуда поможет отмерить муку
  • Сколько муки в одном стакане

Мука - один из продуктов, который часто используется при приготовлении пищи. При этом в рецептах обычно указано точное количество граммов муки, которое нужно использовать.

Но не всегда на кухне есть весы, чтобы отмерить муку. Главред узнал, что в таком случае поможет обычный стакан. Как с его помощью отмерить муку, в Instagram рассказала американская блогерша Меган Мус.

видео дня

Сколько граммов муки в стакане

Меган объяснила, что в стандартный стакан объемом 250 мл можно насыпать около 140 граммов муки. Соответственно, 3/4 стакана муки - это 105 граммов. 1/2 стакана вмещает 70 граммов муки, а 1/4 стакана - 35 граммов.

Если запомнить хотя бы то, сколько граммов муки в 1 стакане, можно с лёгкостью без весов приготовить любимое блюдо.

Больше новостей:

О персоне: Меган Мус

Меган Мус - американская блогерша, ведущая популярный аккаунт Healthy Homesteader в Instagram. Она делится простыми рецептами и советами по здоровому питанию. До создания блога работала частным шеф-поваром, а с 2022 года активно развивает свои социальные сети.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
мука лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Много погибших и пострадавших: поезд столкнулся с маршруткой на Ровенщине

Много погибших и пострадавших: поезд столкнулся с маршруткой на Ровенщине

14:59Украина
Россияне потеряли боевой вертолет Ка-52 — что известно

Россияне потеряли боевой вертолет Ка-52 — что известно

14:07Война
У Путина после массированного удара выступили с новой угрозой Украине

У Путина после массированного удара выступили с новой угрозой Украине

13:27Война
Реклама

Популярное

Ещё
Пуск ракет с Ту-95мс и Ту-160 - опубликовано время подлета в города Украины

Пуск ракет с Ту-95мс и Ту-160 - опубликовано время подлета в города Украины

Мухи разлетятся в мгновение: какой фрукт нужно разрезать и положить на подоконник

Мухи разлетятся в мгновение: какой фрукт нужно разрезать и положить на подоконник

Погиб звезда российской "Бригады": что с ним случилось

Погиб звезда российской "Бригады": что с ним случилось

У Путина после массированного удара выступили с новой угрозой Украине

У Путина после массированного удара выступили с новой угрозой Украине

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с собакой за 21 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с собакой за 21 с

Последние новости

15:30

Грозит штраф или выселение: почему в Германии запрещено сушить белье дома

15:26

Как правильно заморозить кукурузу на зиму — чтобы сохранить её сладкий вкус

15:11

Мамам на заметку: хитрый способ, как выбрать правильный размер детской обуви

14:59

Много погибших и пострадавших: поезд столкнулся с маршруткой на РовенщинеФото

14:52

"Мощный взрыв": популярный певец показал пострадавшую квартиру после обстрелаВидео

Операция по вытеснению войск РФ из Крыма началась, первый этап пройден – ЖдановОперация по вытеснению войск РФ из Крыма началась, первый этап пройден – Жданов
14:51

Стоит проверить каждому: сколько "съедает" кондиционер за день

14:39

Какой уксус нельзя использовать для консервирования: банки быстро испортятся

14:18

Как приготовить кукурузу за 5 минут - кастрюля не понадобится

14:07

Россияне потеряли боевой вертолет Ка-52 — что известно

Реклама
14:04

Как правильно по-украински — "ножиці" или "ножниці": ответ удивит многих

14:01

Зачем добавлять соль в воду для замораживания — главная польза в жару

13:50

Избивал и бросался ножом: Седокова разразилась обвинениями в адрес Яниса Тиммы

13:41

Как отмерить муку без весов: безошибочный метод от опытной хозяйки

13:29

Одна мелочь может повредить холодильник: почему под полками появляется водаВидео

13:27

У Путина после массированного удара выступили с новой угрозой Украине

12:57

"Смерть была мгновенной": трагически погиб народный артист Украины

12:36

Цена превышает $5 млн: что написано в самом дорогом письме мира

12:35

Украина могла впервые ударить по РФ собственной баллистикой: в Bloomberg раскрыли детали

12:34

Правило этикета, о котором знают единицы: как есть мороженое

12:27

Украину накроют грозы и сильные шквалы: когда погода резко изменится

Реклама
12:06

Оккупанты ударили автосалону Porsche под Киевом: есть пострадавшиеФото

12:01

Китайский гороскоп на завтра, 3 июля: Обезьянам - уверенность, Крысам - уют

11:54

Звук "исчезнувшего" города: странная находка в лесу не поддается объяснению

11:41

Вареный картофель получится в разы вкуснее: что советуют добавить повара

11:28

Не только знак траура: почему на похороны надевают чёрную одежду

11:15

Вопрос ПВО критический: Зеленский эмоционально отреагировал на российский ударФото

11:12

"Достала своим нытьем": Повалий пытается вернуть дом в Украине

11:02

Эффект поразит: что нужно насыпать в унитаз вечером, чтобы утром налет исчез сам

11:01

Один из самых опасных ударов: эксперт раскрыл особенность ночной атаки РФ на Киев

10:55

Жара вернется с новой силой: когда ждать температурного удара по Украине

10:53

Четыре знака зодиака войдут в "эру злодеев": до конца лета их не остановить

10:51

Путин резко усилил личную охрану: СМИ раскрыли, чего боится диктатор

10:38

Круче омлета: рецепт шикарного завтрака из трёх яиц за 10 минут

10:10

Удар РФ уничтожил склад MOYO в Киеве: как будет работать сеть и доставят ли заказыФотоВидео

10:08

"Сегодня выжили": украинские звезды эмоционально высказались об атаке на Киев

09:54

Используют по назначению единицы: какая функция красной точки на сковороде

09:43

РФ запустила по Украине 48 ракет и 476 БпЛА: названа главная особенность атаки

09:37

Летнее наступление РФ провалилось: в ISW раскрыли реальные темпы продвижения оккупантов

09:36

Четыре точных удара: Генштаб подтвердил атаку на НПЗ, склад БПЛА и важный мост

09:06

Большинство постоянно добавляет: с каким средством нельзя стирать полотенца

Реклама
08:45

Удар по гиганту "Лукойла": в РФ полыхает один из мощнейших НПЗ, снабжавший армию

08:31

Удар по Киеву: враг применил одну из самых сложных тактик за всё время войны

07:38

РФ била дронами и ракетами по Киевщине: есть "прилеты" в пяти районах и раненые

06:45

Массированный удар РФ по Киеву: число жертв постоянно растет - свежие данныеФотоВидео

06:01

Как избавиться от кротов на участке - единственный способ, который действительно помогаетВидео

05:30

Армия РФ в Крыму обречена на разгром: Жданов предрек Путину неотвратимую катастрофу

05:11

Зачем французы натирают окна мелом в жару: хитрый лайфхак, который работает

04:28

Три знака зодиака вступят в эру тотальной удачи — кто сорвёт джекпот

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с собакой за 21 с

03:30

Как выгуливать собаку в жару: эксперт назвала распространённую ошибку

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять