Как отмерить муку без весов: безошибочный метод от опытной хозяйки

Если под рукой нет кухонных весов, поможет простой лайфхак.

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Лайфхак с мукой / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Какая посуда поможет отмерить муку

Сколько муки в одном стакане

Мука - один из продуктов, который часто используется при приготовлении пищи. При этом в рецептах обычно указано точное количество граммов муки, которое нужно использовать.

Но не всегда на кухне есть весы, чтобы отмерить муку. Главред узнал, что в таком случае поможет обычный стакан. Как с его помощью отмерить муку, в Instagram рассказала американская блогерша Меган Мус.

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Сколько граммов муки в стакане

Меган объяснила, что в стандартный стакан объемом 250 мл можно насыпать около 140 граммов муки. Соответственно, 3/4 стакана муки - это 105 граммов. 1/2 стакана вмещает 70 граммов муки, а 1/4 стакана - 35 граммов.

Если запомнить хотя бы то, сколько граммов муки в 1 стакане, можно с лёгкостью без весов приготовить любимое блюдо.

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О персоне: Меган Мус Меган Мус - американская блогерша, ведущая популярный аккаунт Healthy Homesteader в Instagram. Она делится простыми рецептами и советами по здоровому питанию. До создания блога работала частным шеф-поваром, а с 2022 года активно развивает свои социальные сети.

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