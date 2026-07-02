Как отмерить муку без весов: безошибочный метод от опытной хозяйки

Вы узнаете:
- Какая посуда поможет отмерить муку
- Сколько муки в одном стакане
Мука - один из продуктов, который часто используется при приготовлении пищи. При этом в рецептах обычно указано точное количество граммов муки, которое нужно использовать.
Но не всегда на кухне есть весы, чтобы отмерить муку. Главред узнал, что в таком случае поможет обычный стакан. Как с его помощью отмерить муку, в Instagram рассказала американская блогерша Меган Мус.
Сколько граммов муки в стакане
Меган объяснила, что в стандартный стакан объемом 250 мл можно насыпать около 140 граммов муки. Соответственно, 3/4 стакана муки - это 105 граммов. 1/2 стакана вмещает 70 граммов муки, а 1/4 стакана - 35 граммов.
Если запомнить хотя бы то, сколько граммов муки в 1 стакане, можно с лёгкостью без весов приготовить любимое блюдо.
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О персоне: Меган Мус
Меган Мус - американская блогерша, ведущая популярный аккаунт Healthy Homesteader в Instagram. Она делится простыми рецептами и советами по здоровому питанию. До создания блога работала частным шеф-поваром, а с 2022 года активно развивает свои социальные сети.
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