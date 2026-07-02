Звук "исчезнувшего" города: странная находка в лесу не поддается объяснению

Во время прогулки женщина с дочерью нашли сотни солнечных Bluetooth-колонок, воспроизводивших странные звуки и голоса.

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Мать с дочерью нашли сотни загадочных устройств в лесу / Коллаж Главред, фото: Facebook

Вы узнаете:

Что заставило мать и дочь свернуть с тропы

Почему в лесу оказались сотни работающих колонок

Какие тайны уже много лет окружают гору Шаста

Во время обычной прогулки верхом по склонам горы Шаста в американском штате Калифорния мать и дочь неожиданно наткнулись на странную находку, происхождение которой до сих пор остается загадкой.

Среди деревьев они обнаружили сотни работающих на солнечных батареях Bluetooth-колонок, из которых доносились жуткие звуки и человеческий голос. Об этом пишет Daily Mail.

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23 июня жительница Калифорнии Кэрри Энн Снур вместе с дочерью Джордан отправилась на конную прогулку. В какой-то момент они услышали пронзительные крики, эхом разносившиеся по лесу. Заинтересовавшись источником звука, женщины свернули с тропы и вскоре увидели десятки, а затем и сотни колонок, частично спрятанных среди кустов и деревьев.

"Это настоящий апокалипсис. Кто-то призывает. Что происходит?" - сказала американка.

По ее словам, устройства были разбросаны по большой территории и, вероятно, заранее запрограммированы. Большинство воспроизводило одинаковый звук, напоминающий белый шум, однако отдельные колонки транслировали человеческий голос, повторявший мантру или проповедь со словами о спасении.

Загадочное поле колонок

Продолжая путь вверх по склону, мать и дочь обнаружили еще больше спрятанных устройств. Уже на обратном пути, когда начало темнеть, они наткнулись на целое поле колонок, из которых одновременно раздавались пугающие звуки.

Загадочное поле колонок / Фото: Facebook

"Там их еще сотня. Это похоже на какую-то систему маяков. Я понятия не имею, что это", - призналась женщина.

Позже Кэрри Энн Снур вновь отправилась к месту находки и выяснила с помощью карт, что колонки расположены на частной территории неподалеку от государственных земель Калифорнии. Кто именно разместил оборудование и с какой целью, остается неизвестным. Официальных комментариев от властей пока не поступало.

Гора Шаста окружена мистическими легендами

Необычная находка вызвала особый интерес из-за репутации самой горы Шаста. Это место давно считается одним из самых загадочных в Северной Америке.

Кто именно разместил оборудование и с какой целью, остается неизвестным / Фото: Facebook

Согласно популярным легендам движения "Нью Эйдж", под вулканом якобы скрывается мифический город Телос, населенный потомками древней цивилизации Лемурии. Многие сторонники этой теории уверены, что внутри горы существует разветвленная сеть тоннелей.

Еще задолго до появления подобных легенд коренные народы (кламаты и модоки) считали Шаст священной горой и верили, что именно здесь Великий Дух сошел с небес на Землю.

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Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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